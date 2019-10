Vakantieparken Roompot staan te koop KVDS

18 oktober 2019

08u59

Bron: Belga 1 Reizen De eigenaar van de Nederlandse vakantieparkketen Roompot bereidt een verkoop voor. Dat schrijft zakenkrant Het Financieele Dagblad. De huidige eigenaar - de Franse investeringsmaatschappij PAI Partners - wil van de meer dan 200 vakantieparken in voornamelijk Nederland, België, Frankrijk en Duitsland af. Ook de meer dan 20 campings staan in de etalage.

Daarmee zou Roompot voor de derde keer in tien jaar van eigenaar wisselen. Inclusief schulden zou de verkoop van de vakantieparkuitbater rond de 1 miljard euro moeten opbrengen, zo weet de krant. Het verkoopsproces zal pas volgend jaar van start gaan.

Wielersport

Roompot was oorspronkelijk een Zeeuws bedrijf, maar werd in november 2016 eigendom van PAI Partners voor een bedrag van 503 miljoen euro. Sinds 2015 was Roompot ook verbonden aan de wielersport, als hoofdsponsor van het Nederlands-Belgische Roompot-Charles Cycling Team. In juli trok het bedrijf zich echter terug uit de ploeg, waardoor de renners aan het eind van het seizoen op straat komen te staan.





Roompot en PAI Partners waren niet bereikbaar voor commentaar, aldus nog de krant.