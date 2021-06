Vakantieparken Roompot neemt sectorgenoot Landal over: “Niet de ambitie de grootste te zijn, wel de volledigste”

Het bekende Nederlandse vakantieparkbedrijf Roompot gaat concurrent Landal GreenParks overnemen. De nieuwe aanbieder, met ook vestigingen in ons land, verstevigt zo haar positie als een van Europa’s grootste spelers in de sector, goed voor ruim 300 parken en 33.300 accommodaties in 11 landen. “Van een strandverblijf tot wintersportvakantie, en van een leuke tijd in de bossen tot zomervakantie in Zuid-Europa: geen enkel ander aanbieder zal een dergelijk divers totaalaanbod kunnen bieden.” Ook in België liggen concrete uitbreidingsplannen op tafel en de motor achter de overname is trouwens een Vlaming.