Vakantieparken lopen vol in herfstvakantie: restaurants zijn open, maar zwembad moet misschien sluiten

De woordvoerder van Center Parcs wil niet meteen concrete cijfers geven over de bezettingsgraad. “Want als we zeggen dat we bijna vol zitten, creëren we de suggestie dat er geen plaats meer is in het park, terwijl de hoeveelheid ruimte net ons belangrijkste verkoopargument is”, zegt Marthijn Tabak. “Ik kan je meegeven dat onze parken in De Haan en Vielsalm het heel goed doen, omdat het ook bestemmingsparken zijn: er valt zoveel te doen aan de kust en in de Ardennen. Maar ook in Erperheide (Peer) en De Vossemeren (Mol) gaat het heel goed. De midweekarrangementen zijn het populairst. Wie nog een weekend wil boeken, heeft nog iets meer mogelijkheden.”