Vakantiehuis, iemand? Dit kasteel in Toscane staat de koop Rob Van herck

24 mei 2018

17u33

In Toscane in Italië staat een eeuwenoud kasteel te koop. Het kunstwerk van de hand de wereldberoemde architect Filippo Brunelleschi ligt op een 40-tal kilometer van Firenze en op een domein van 35.000 vierkante meter. De prijs is overeen te komen.

Het kasteel werd gebouwd in de vijftiende eeuw en heeft heel wat beroemde bezoekers gehad. Zo sliepen onder andere paus Leo X, paus Clemens VII en paus Paulus III hier. Het gebouw zelf is een kleine 3.000 vierkante meter groot en heeft onder andere een kapel, wijnkelder, en een inkomhal met plaats voor 180 gasten.

De koper krijgt naast het prachtige gebouw ook het gigantische domein, waarop het kasteel ligt, erbij. Een wijngaard, olijfboomgaard, twee meren, 25 boerderijen; het 35.000 vierkante meter grote gebied heeft het allemaal.

Daar hangt natuurlijk een groot prijskaartje aan vast. Maar hoe groot dat is, weten we niet. De prijs valt overeen te komen. En dus is er misschien wel een kans voor de gewiekste onderhandelaars onder ons.