Vakantiegangers mogen vooral zaterdag druk verkeer verwachten SVM

24 juni 2019

12u16

Bron: Belga 0 Reisnieuws Vakantiegangers die zaterdag op reis willen vertrekken, zullen op verschillende Europese snelwegen richting het zuiden rekening moeten houden met vertragingen. Dat blijkt uit de prognoses van mobiliteitsorganisaties VAB en Touring. De zomerdrukte komt pas in het weekend van 6 en 7 juli op gang, voorspelt VAB. De organisatie raadt aan tijdens de drukste weekends niet op vrijdag en zaterdag te vertrekken, en een terugkeer op zaterdag te vermijden.

Touring verwacht vrijdag en zaterdag druk verkeer met kleinere files, voor zondag worden geen problemen verwacht. In België wordt het vooral druk op vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag met files in de richting van de kust en in mindere mate in de richting van de Ardennen, voorspelt Touring. Op vrijdag kan het de hele dag ook erg druk zijn op de ring van Brussel en in de omgeving van Antwerpen.

In Frankrijk is vrijdag een rode dag voor de omgeving van Parijs, elders in Frankrijk wordt het druk met kleinere files. Zaterdag is een oranje dag voor heel Frankrijk. In Duitsland en Zwitserland verwacht Touring op vrijdagnamiddag en op zaterdag druk verkeer met wat kleinere files. In Oostenrijk, Italië en Spanje verwacht Touring druk maar vlot verkeer.

De verwachtingen van VAB liggen in dezelfde lijn: op zaterdag oranje voor vertrekkers in België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland.