Vakantiegangers moeten rekening houden met erg druk weekend op de weg SVM

15 juli 2019

17u48

Bron: Belga 0 Reisnieuws Touring verwacht voor het weekend van 21 juli erg moeilijk verkeer op de Europese wegen richting het zuiden en moeilijk verkeer met kleinere files terug noordwaarts in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk en Italië. Files zijn onvermijdelijk, zeker voor het vertrek, aldus de mobiliteitsorganisatie.

Vrijdag wordt een oranje vertrekdag in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Elders voorspelt men druk maar vlot verkeer. De drukte begint vanaf de middag en zal tot 's avonds duren. Voor de terugkeer verwacht Touring geen problemen. Zaterdag is in heel Europa een te mijden rode reisdag voor het vertrek. De eerste files zullen 's ochtends vroeg opduiken, met de drukste uren tussen 10 en 15 uur.

Voor de terugkeer wordt het minder druk, met moeilijk verkeer met kleinere files. Ook zondag blijft erg druk: voor het vertrek druk maar vlot verkeer in Europa, voor de terugkeer een moeilijke dag in Duitsland. Touring raadt dan ook aan vanaf zaterdagmiddag te vertrekken of pas op zondag. De beste dag voor de terugkeer is vrijdag, in mindere mate zondag.

Frankrijk en Duitsland

In Frankrijk zijn de voornaamste knelpunten de A10 Parijs-Bordaux-Hendaye, de A7 Lyon-Orange, de A9 Narbonne-Spaanse grens (Le Perthus) en de A71/A75 Vierzon-Clermont Ferrand-Beziers. In Duitsland gaat het om de A8 Karlsruhe-Stuttgart-München-Salzburg, de A3/A9 Frankfurt Nürnberg-München, de ring (A99) van München en de grensovergangen met Oostenrijk te Kufstein en Füssen.

In Oostenrijk wordt de grootste drukte verwacht op de Brennersnelweg (A13), de Tauernsnelweg (A10) en in de omgeving van Wenen. In Zwitserland tot slot wordt het aanschuiven op de A2 Luzern-St. Gothard-Italië (voor de Sint-Gothardtunnel vanaf 's ochtends vroeg) en de omgeving van Bern, Montreux en Zürich.