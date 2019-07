Vakantieganger Julien voelt zich “financieel verkracht” door Spaanse autoverhuurder Goldcar Maxime Czupryk - Matthias Van den Bossche

22 juli 2019

17u54

Bron: 7s7 15 Reizen De Belg Julien Duckers (34), net terug van vakantie in Spanje, voelt zich serieus opgelicht door Goldcar, een van de autoverhuurbedrijven waarmee Ryanair samenwerkt. Op Facebook en tegenover onze Franstalige collega‘s van 7s7.be spreekt hij onomwonden van een “financiële verkrachting” en “misselijkmakende fraude”.

De dertiger uit het dorp Sibret in de provincie Luxemburg en z’n gezin zijn sinds midden vorige week terug van twee weken in de stad Santander aan de noordkust. De reis eindigde met een serieuze valse noot, geheel te wijten aan Goldcar. Dat bedrijf met een wagenpark van 30.000 voertuigen in Spanje, geldt als een van de grootste autoverhuurbedrijven op het Iberisch Schiereiland.

Julien boekte in februari zijn vlucht op de website van Ryanair. De Ierse lowcoster stelt na de reservering voor om een auto te huren via Goldcar. De Waal vult het e-formulier in en betaalt, waarmee de bestelling officieel is. Om niet te worden opgezadeld met onaangename akkefietjes sluit hij bij AXA een extra verzekering af.

Schade niet gedekt

Na te zijn geland op 1 juli reppen Julien en zijn gezin zich naar de Goldcar-balie om hun auto op te halen. De medewerker deelt hen mee dat hun AXA-verzekering niet in aanmerking komt en schade niet dekt. Hij raadt hen ten stelligste aan om voor 240 euro de verzekering van Goldcar erbij te nemen. Julien ervan overtuigd dat zijn AXA-verzekering voldoende is, bedankt vriendelijk voor het aanbod . De Goldcar-verkoper bindt niet meteen in en deelt nog fijntjes mee dat klanten die de verzekering niet nemen, zich dit “vroeg of laat gaan beklagen.” Hij krijgt de sleutels van de Kia Ceed pas mee na het betalen van een “ verdachte “ brandstoftoeslag van 35 euro. Hij betaalt de waarborg van 1.483 euro via zijn kredietkaart.

Op 17 juli, na een dikke twee weken onder de Spaanse zon , brengt Julien het voertuig terug. Een Goldcar-medewerker op de luchthaven doet de gebruikelijke inspectie. “Perfect”, hoort Julien hem nog zeggen. De Waal vraagt even later aan de balie om een document om de verhuring af te handelen. Een personeelslid deelt hen mee dat een handtekening niet nodig is en de geblokkeerde waarborg binnenkort wordt vrijgegeven. Wat verbaasd door de gang van zaken, verlaat Julien zonder iets te tekenen het kantoor en begeeft zich naar de check -in.

Grote kras

Anderhalf uur later kijkt Julien de mails op zijn smartphone na. Hij stoot op een pas verstuurde mail van Goldcar met daarin een factuur én een schadeformulier. Hij spoedt zich opnieuw naar het kantoor van de autoverhuurder en eist uitleg. Met een van de medewerkers gaat hij de bewuste Kia bekijken. Die wijst hem op een grote kras aan de onderkant van het portier. Julien vermoedt dat de kras moedwillig is aangebracht met een autosleutel. Goldcar rekent hem 250 euro extra aan, iets meer dan de verzekering die Julien weigerde. De man spreekt van “misselijkmakende fraude”. Om zijn terugvlucht niet te missen , betaalt hij met flinke tegenzin de toeslag.

Terug in België laat Julien het er niet bij. Zijn ervaringen schrijft hij neer in een facebookbericht dat sinds vrijdag zo’n tweehonderd keer is gedeeld. Hij wil de praktijken van Goldcar afdeling Santander aan de kaak stellen en toekomstige klanten waarschuwen “voor hun zwendel”. Wat hem betreft, huurt hij nooit of te nimmer nog bij Goldcar. Een korte zoekopdracht op internet laat alvast zien dat Julien niet alleen staat met klachten over het verhuurbedrijf.

Verborgen kosten

De Britse consumentenorganisatie Which? stelt jaarlijks een ranglijst op van autoverhuurbedrijven. In editie 2019 staat Goldcar opnieuw helemaal onderaan, voor de vijfde maal op zes jaar tijd. Klachten over onvriendelijk personeel en verborgen kosten zijn schering en inslag. Onze collega’s van 7s7 hebben tevergeefs getracht om met het verhuurbedrijf in contact te treden. Ook Ryanair is benaderd. Een woordvoerder van de vlieggigant verklaarde de zaak intern te willen bestuderen.