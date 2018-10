Vakantieganger (45) vermist tijdens eerste verre reis in Thailand Caspar Naber

20 oktober 2018

22u30

Bron: AD 0 Reizen Een Nederlander die afgelopen maandag zou terugkeren van een vakantie in Thailand is spoorloos verdwenen. Het gaat om Dennis Wielaard (45) uit Den Haag. Zijn ouders lanceerden vandaag op sociale media een opsporingscampagne voor hun zoon, die voor het eerst een verre reis maakte.

Diens laatst bekende verblijfplaats is Koh Tao, hét duik- en snorkelparadijs van Thailand. Wielaard had tijdens zijn drieweekse vakantie bijna dagelijks contact met zijn vriendin. Het laatste whatsapp-bericht dateert van maandag 15.52 uur Nederlandse tijd (20.52 uur Thaise tijd), zegt zijn vader Hans.

,,Sindsdien krijgen we geen contact meer met hem. Zijn vriendin evenmin. Zij schakelde woensdag de politie in Nederland in. Die heeft contact gehad met de Nederlandse ambassade in Thailand. Die deed navraag naar Dennis bij politiebureaus en ziekenhuizen maar zonder resultaat. Daarna is het stil geworden en verkeren wij in het ongewisse", zegt Wielaard senior met een diepe zucht.

Hij ziet drie opties: een misdrijf, een arrestatie of een vrijwillige verdwijning. ,,Wij hopen het laatste want dan is Dennis in ieder geval nog in leven maar hoe langer zijn verdwijning duurt, hoe meer we vrezen dat het de eerste optie is.”

Verzwegen

Dennis Wielaard vertrok op 24 september naar Thailand. Alleen zijn vriendin en werkgever, een Haags restaurant, wisten ervan. ,,Mijn echtgenote had hem op 1 oktober nog aan de telefoon maar Dennis zei niet dat hij in Thailand was. Maar goed ook want als we het van tevoren hadden geweten dan zouden we het hem afgeraden hebben", zegt zijn vader.

De financiële situatie van zijn oudste zoon is volgens hem niet ‘de meest gunstige’ voor een vakantie. Want die kost geld en als je geen geld hebt dan moet je niet op vakantie gaan, redeneert Wielaard senior. ,,Bovendien zijn er in het leven van Dennis dingen gebeurd waardoor ik zeg: als je geld over hebt, doe er dan iets positiefs mee maar ga er niet van op vakantie.”

Dennis Wielaard werkte voor zijn baan in de horeca in het golfwereldje. Hij is vader van een zoontje met wie hij geen contact heeft, zegt senior. ,,De relatie tussen Dennis en zijn ouders is ook niet al te best", bekent hij. Wellicht zei zoonlief daarom niks over zijn vakantieplannen.

Lang gekoesterde wens

Dat hij Thailand als bestemming koos, verbaast zijn vader allerminst. ,,Dennis zei jaren geleden al tegen zijn jongere broer die in Berlijn woont, dat hij ooit naar Thailand wilde. Nu heeft hij die lang gekoesterde wens dan eindelijk gerealiseerd.”

Wielaard senior had liever gezien dat zijn zoon een andere bestemming had gekozen. ,,Thailand is niet het veiligste land voor iemand die voor het eerst een verre reis maakt.”

Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is op de hoogte van de vermissing en heeft contact met de familie van Dennis. ,,De Nederlandse vertegenwoordiging in Thailand weet niet waar hij is. Ze probeerde contact met hem te leggen maar dat is tot dusver niet gelukt", zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

#VERMIST Dennis Wielaard zou maandag 15 oktober terugkomen in Nederland na een korte reis naar #Thailand maar hij kwam niet, sinds afgelopen maandag is er geen contact meer. Laatst bekende verblijfplaats is #KoTao politie is ingeschakeld. cc @ZoekJeMee #plsRT pic.twitter.com/wdPM2jKgqP Sebastiaan Beens(@ BeensSebastiaan) link