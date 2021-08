Vakantiefiles trager op gang op tweede ‘zwarte zaterdag’

VAKANTIE­VIN­DER SUPERTIPS. Voor maar 114 euro per persoon 8 dagen naar de Franse kust en meer

4 augustus Last minute nog op zoek naar een reisbestemming? Reisexpert Christoph Godin (28) zet zoals elke week de beste reisdeals van het moment op een rijtje voor de lezers van HLN. Deze keer kan je al voor acht dagen naar de Atlantische kust in Frankrijk voor maar 114 euro per persoon. En ook in Oostenrijk en Bulgarije zijn deals te doen.