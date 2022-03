Vakantie zou wel eens duurder kunnen worden dan gedacht: “Je boekt best zo snel mogelijk”

Droomkop­pel Kathleen Aerts (43) en Steven Van Hoof (36): “We keken naar elkaar en er was een bliksem­schicht”

Ooit zong zij bij K3, ooit was hij agent. Maar Kathleen Aerts en Steven Van Hoof wonen en werken intussen zeven jaar in Zuid-Afrika, samen met zoontjes Jay (8) en Lewis (11). Hoe dat verloopt, zien we binnenkort in een nieuw seizoen van ‘Villa Zuid-Afrika’ op VTM. Eén ding is wel zeker: Steven en Kathleen zijn nog altijd dolverliefd op het land ... en na twaalf jaar ook nog altijd op elkaar. “De dag dat Steven en ik niet meer continu friemelen aan elkaar, hebben we een probleem.”

20 maart