Vakantie ver weg van extreem hoge temperaturen? Reisexpert tipt last-minutes in Scandinavië: “Vanaf 870 euro voor één week in huisje bij het meer”

Ryanair verwacht “geen significan­te hinder” tijdens pilotensta­king in weekend van 15 en 16 juli

Lagekostenmaatschappij Ryanair zegt geen significante hinder te verwachten voor vluchten van en naar België als gevolg van een eventuele staking van piloten. Die zal nochtans wel doorgaan in het weekend van 15 en 16 juli, bevestigden de vakbonden. De piloten protesteren tegen het opzeggen van een CAO die de werk- en rusttijden regelt en eisen meer loon. Het is niet uitgesloten dat nieuwe acties volgen. “Er is geen sociale vrede meer bij Ryanair”, aldus vakbondssecretaris Hans Elsen van ACV Puls.