Vakantie-uittocht in zicht: op deze plaatsen wordt dit weekend file voorspeld

25 juni 2018

10u01

Bron: Belga 0 Reizen Volgend weekend start de zomervakantie in België, waardoor in eigen land de eerste vakantiegangers vertrekken. Vrijdag en zaterdag verwachten VAB en Touring het eerste vakantieverkeer richting zuiden, maar de eerste echte drukte is pas voor het weekend van zaterdag 7 juli, met de start van het bouwverlof.

In eigen land zal het voorspelde mooie weer voor druk verkeer zorgen richting de kust op vrijdagavond op onder meer de E40 Brussel - Oostende. De avondspits zal vrijdag ook vroeger op gang komen rond Antwerpen en Brussel.

Buitenland

In Duitsland trekken de deelstaten uit het oosten (Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen) met vakantie. Zij verkiezen meestal om naar Oost-Europese landen op vakantie te gaan en de intocht in ons land zal dus eerder beperkt zijn. Wel zal er file ontstaan aan de grenzen met Polen en Tsjechië. Ook wie onderweg is naar München kan vanaf Nürnberg rekenen op druk verkeer richting Oostenrijk.

In Frankrijk wordt het op vrijdagavond een rode dag in de regio rond Parijs. De schoolvakantie begint hier echter pas tijdens het weekend van 7 juli.

In Oostenrijk is zaterdag een oranje dag richting zuiden. VAB verwacht hier vooral drukker verkeer aan de Brennertunnel (A13) en de Tauerntunnel (A10), op de B179 Fernpasstrasse vanuit Duitsland en aan de Karawankentunnel richting Slovenië.

In Zwitserland start de zomervakantie wel al in een aantal grote deelstaten, wat voor veel hinder zal zorgen op de traditionele vakantie-assen. Het grootste knelpunt tijdens de zomermaanden is nog steeds de Gotthardtunnel. File die je opnieuw tegenkomt aan de grensovergang met Italië bij Chiasso.

Terugkeer

De drukte voor de terugkeer komt op gang vanaf half juli, piekt vanaf het weekend van 28 juli en duurt tot het weekend van 18 augustus. Tijdens deze periode zijn alle weekends erg druk en zijn files onvermijdelijk.

De superdrukke zwarte weekends van de zomer worden het weekend van 28 juli en het weekend van 4 augustus.