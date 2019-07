Vakantie-uittocht begonnen: nu al druk op Europese wegen AW

19 juli 2019

15u22

Bron: Belga 0 Reizen Het is deze namiddag op verschillende plaatsen in Europa al druk op de wegen en ook het komende weekend belooft druk te worden. Dat zegt mobiliteitsorganisatie VAB. Vooral richting het zuiden dreigen er veel files te ontstaan.

Naast VAB verwacht ook Touring voor het weekend van 21 juli erg moeilijk verkeer op de Europese wegen richting het zuiden en moeilijk verkeer met kleinere files terug noordwaarts in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk en Italië. Files zijn onvermijdelijk, zeker voor het vertrek, klinkt het.



Deze namiddag was het al druk op de wegen rond Parijs, maar ook elders liepen de wachttijden op. Voor de Mont Blanctunnel moeten automobilisten rekening houden met zo'n 35 minuten vertraging. In Duitsland is er druk verkeer voor zowel de vertrekkende vakantiegangers als voor wie terugkeert, vooral rond München.



In Zwitserland stond er een file van meer dan een uur voor de Gotthardtunnel. De San Bernardinotunnel is een goed alternatief in beide richtingen tussen Bazel en Como.

Lees ook: Met deze tips vertrek je zonder kopzorgen op autovakantie én ontwijk je het meeste fileleed