Vakantie met het gezin in eigen land? Middelkerke is 100% kidsproof!

23 juli 2020

Blijf je deze zomer met de kinderen in eigen land? Zak eens af naar Middelkerke. Op de planning: ijsjes smullen, springkastelenpret, beachvolley, ritjes in het reuzenrad… Zowel kleine zandpiraten als hun sportieve of rustzoekende ouders genieten hier met volle teugen. Vijf kidsproof aanraders!

1. Hupsakee! Samen creatief aan de slag

Aan het strand luieren en zwemmen, allemaal goed en wel. Maar wat als de verveling na enkele uurtjes toeslaat? HUPSAKEE to the rescue! Deze vakantiegids verzamelt verschillende opdrachten op kindermaat. Wat dacht je van Olympische Strandspelen met kustklassiekers als vliegeren of strandbloemen maken? Of lukt het jullie om samen een knikkerbaan uit zand te bouwen? Actief en creatief entertainment gegarandeerd.

2. Bewonder het strand vanuit de lucht

Tot eind september krijg je in Middelkerke een prachtig zicht cadeau over de kust. Want het fameuze ‘Roue de Marseille’ is terug als blikvanger op de Zeedijk. Ga een ijsje of wafel halen, installeer je samen in het reuzenrad… en geniet!

3. Actie nodig? Expeditie Hinterland lonkt

Zin om het Middelkerkse hinterland te ontdekken? ‘Expeditie Hinterland’ loodst jullie gezin langs de mooiste én lekkerste plekjes. Te voet, met de fiets of met de Vespa. Zo wandelen, fietsen of cruisen jullie langs natuurschoon terwijl jullie tussendoor ijsjes likken, streekbiertjes drinken of verse aardbeien proeven. Sommige handelaars voorzien bovendien picknickarrangementen voor de nodige bevoorrading. Kleinere avonturiers kunnen zich onderweg uitleven op leuke speelplekken als een houten apenparcours, petanqueterreinen en een blotevoetenpad.

4. Organiseer je eigen sportcompetitie

Zitten jullie kinderen vol energie? Die raken ze deze zomer kwijt op het sportstrand. Tot half augustus sport je hier elke dag gratis onder begeleiding van monitoren. Van beachvolley tot workouts: wie wordt de kampioen van het gezin?

5. Aperitieven bij een luchtkasteel

Wil je zelf even uitblazen? De ‘kweetniehoeleuke’ kinderspeeldagen laten jouw kroost wegdromen op een luchtkasteel of een gat in de wolken springen op de stuitende trampolines. Ondertussen drink jij een verfrissend aperitiefje. Na enkele spectaculaire activiteiten en een verfrissende waterattractie zijn je kinderen helemaal uitgeraasd en klaar voor een rustig avondmaal in één van de talrijke restaurants of brasseries van Middelkerke.

Kriebelt het al om jullie vakantie in Middelkerke door te brengen? Alle praktische informatie vind je terug op visit.middelkerke.be

Een plekje op het strand reserveren hoeft hier trouwens niet. Alle up-to-date informatie om jouw bezoek veilig en gerust te plannen, vind je hier.