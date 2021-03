Vakantie boeken naar het zuiden? Alle garanties en risico’s op een rij

Al 90% van Waalse kleine toeristen­ver­blij­ven volzet tijdens eerste week van paasvakan­tie

29 maart Het verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland speelT in de kaart van de Waalse toeristenverblijven. Tijdens de eerste week van de paasvakantie is reeds 90 procent van de verblijven met een kleine capaciteit volzet. Voor de tweede week is reeds 80 procent van de kleine toeristenverblijven gereserveerd, terwijl de hotels ondanks de sluiting van de horeca een bezettingsgraad van 70 procent kennen.