Vaccins? Reisbijstand? Met deze checklist vertrek je zorgeloos op vakantie

Echt genieten van een zorgeloze vakantie? Dan ben je maar beter voorbereid. Met deze checklist zie je niets over het hoofd: van een reisbijstandsverzekering tot vaccins die je op tijd toegediend krijgt.

Doe de medische check

Tijdens een reisconsultatie overloopt je huisarts of de arts in een reiskliniek samen met jou hoe je je het best kan beschermen tegen ziekten die voorkomen op jouw bestemming. Voor heel wat besmettelijke ziekten bestaan er vaccins, voor andere zijn er eventueel geneesmiddelen. Je kan je laten vaccineren in de reiskliniek of door de huisarts. Je huisarts kan bijna alle vaccins toedienen, zoals vaccins tegen hepatitis A en B, buiktyfus, tetanus, difterie, polio, mazelen, Japanse encefalitis … Alleen voor een vaccin tegen gele koorts moet je naar een reiskliniek. Wist je dat vaccinaties niet alleen aanbevolen zijn voor reizen naar tropische bestemmingen, maar ook voor een tripje dichter bij huis? Op laatjevaccineren.be/reizen of op wanda.be vind je snel terug voor welke landen welke vaccinaties aanbevolen zijn.

Wanneer maak je best je afspraak voor vaccinatie? Minstens zes à acht weken voor vertrek, maar hou in het hoogseizoen – van mei tot en met augustus – rekening met lange mogelijke wachttijden bij de reisklinieken. Vaccinatie is trouwens niet alleen belangrijk voor mensen met chronische aandoeningen of afweerstoornissen, het is aangeraden voor alle reizigers.

Vermijd een financiële kater

Medische kosten kunnen hoog oplopen in het buitenland. En dan hebben we het alleen nog maar over medicatie en verzorging. Reken daar nog een mogelijke evacuatie of repatriëring per helikopter of vliegtuig bij en dan weet je dat een reisbijstandsverzekering geen overbodige luxe is. Vergelijk de voorwaarden van verschillende reisverzekeringen met elkaar. Check zeker ook of er geen extra verzekering nodig is voor risicovolle activiteiten zoals alpinisme, duiken, enzovoort.

Pak je koffer (met reisapotheek)

Je reis is tot in de puntjes voorbereid, dus je kunt beginnen inpakken. Vergeet zeker je reisapotheek niet! Neem insectenwerende middelen en pijnstillers mee, medicatie tegen reisziekte en maag- en darmklachten, ontsmettingsmiddel en pleisters en als je naar zonnige oorden trekt: zonnecrème natuurlijk. Op je reisconsultatie zul je vernomen hebben of er specifieke medicatie nodig is om je te beschermen tegen lokale ziekten op jouw bestemming.

Blijf ook onderweg in beweging

Bereid je ook voor op de – misschien wel zeer lange – vlucht. In een vliegtuig verandert de luchtdruk bij het opstijgen en het dalen. Dit kun je merken aan het onaangename gevoel in je oren. Door het lange zitten, vaak op een krappe stoel, is er ook kans op oedeem (zwelling) en diepe veneuze trombose. Dat is een bloedklonter in een ader, meestal in de benen. Draag daarom comfortabele kledij en gemakkelijke schoenen. Sta ook geregeld recht en wandel eens door het gangpad. Ook een lange autorit kan de oorzaak zijn van een diepe veneuze trombose. Las dus voldoende stops in tijdens je roadtrip.

Baby op komst?

Ben je zwanger en wil je er nog eens tussenuit met z’n tweetjes vóór het gezin zich uitbreidt? De beste periode om te reizen is tussen 16 en 28 weken zwangerschap. Daarvoor is de kans op een miskraam nog te groot en kan zwangerschapsmisselijkheid tot uitdroging leiden. Na 28 weken wordt het reizen sowieso minder aangenaam, en blijf je misschien ook liever niet te ver van je vertrouwde omgeving mochten er complicaties opduiken. Ook bij zwangerschap zijn bepaalde vaccinaties aanbevolen, bijvoorbeeld tegen kinkhoest. Bespreek met je (reis)arts zeker de kans op mogelijke infecties en volg het advies strikt op.

Op vakantie met het gezin?

Baby’s mogen al vliegen zodra ze zeven dagen oud zijn. Maar wees je ervan bewust dat bepaalde ziektes bij baby’s en jonge kinderen vaak ernstigere gevolgen hebben. Natuurlijk mogen ze mee genieten van vakantie, maar kleintjes zijn nu eenmaal gevoeliger voor de zon, reisziekte, diarree ... Sommige ziekten, bijvoorbeeld malaria, kunnen zelfs dodelijk zijn. Een reis is een goede gelegenheid om de vaccinaties van al je gezinsleden na te kijken en aan te vullen waar nodig.

Een goede voorbereiding is goud waard, zeker als je van een zorgeloze vakantie wil genieten. Check vooraf zeker of je vaccinaties in orde zijn voor jouw bestemming. via dit overzicht. Je vindt er nog veel meer handige tips voor je vertrek. Toch nog een prik nodig? Maak een afspraak met je huisarts.