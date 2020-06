VAB waarschuwt voor afwijkende snelheidsregels en strengere controles in buurlanden jv

18 juni 2020

06u26

Bron: belga 10 Reizen Veel Vlamingen plannen deze zomer een autovakantie naar onze buurlanden, en mobiliteitsorganisatie VAB wil hen daarom waarschuwen voor de andere regels die daar gelden. Zo zijn de snelheidsregels in Nederland veranderd, wordt er in Frankrijk veel gecontroleerd en zijn de boetes in Duitsland verhoogd, klinkt het.

Frankrijk installeerde sinds vorig jaar meer dan 500 “radars tourelles" of superflitsers. Deze ingenieuze toestellen kunnen over een lengte van 100 meter en in beide richtingen 32 wagens tegelijk controleren op vijf verschillende rijstroken. Tegen eind dit jaar wil de Franse overheid 1.200 van dergelijke toestellen geïnstalleerd hebben. Volgens de VAB maak je op de route via Luxemburg naar het zuiden van Frankrijk dan ook het meeste kans om geflitst te worden. Maar ook op de nationale en departementale wegen kom je de superflitsers tegen. In Normandië en Bretagne kunnen ook rondrijdende camera's in anonieme personenwagens je op de bon zwieren.

In Nederland moet het verkeer op de snelwegen sinds maart een pak trager rijden. Van 6 uur tot 19 uur is de maximumsnelheid 100 kilometer per uur, en op sommige trajecten is dat zelfs maar 80 kilometer per uur.

In Duitsland zijn de boetetarieven dan weer flink omhoog gegaan. Wie 16 tot 20 kilometer per uur te snel rijdt, krijgt sinds april een boete van 80 euro binnen en 60 euro buiten de bebouwde kom. Strengere regels zijn er ook voor fietsers: wie belt op de fiets krijgt een boete van 55 euro en wie door het rood rijdt, riskeert een boete van 60 tot 180 euro.

Sinds begin dit jaar mag je in Duitsland ook geen “flitsverklikkers" gebruiken die apps als Waze en Coyote aanbieden. Wie toch gebruikmaakt van de functie waarmee de exacte locatie van een flitser wordt meegegeven, riskeert een boete tot 75 euro.

Wie van plan is om door de grote Duitse steden te rijden, moet ook denken aan een milieuvignet. Ook voor Parijs is zo'n milieuvignet op weekdagen nodig.

