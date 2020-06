VAB voorspelt trage opbouw vakantieverkeer: “Pas vanaf 18 juli zeer druk op Franse autowegen” HLA

27 juni 2020

13u15

Bron: Belga 9 Reizen VAB denkt dat het vakantieverkeer dit jaar maar traag op gang zal komen. De mobiliteitsclub baseert zich daarvoor op een combinatie van de resultaten van haar vakantie-enquête en de filehistoriek. Pas vanaf 18 juli zal het zeer druk worden op de Franse autowegen, voorspelt VAB.



"We gaan meer met de auto op vakantie, maar de meeste Belgen die met de auto op vakantie gaan, zullen pas in september vertrekken (37 procent)", klinkt het. Van zij die wel tijdens de zomermaanden met vakantie gaan, zou een op de vier in het weekend van 18 juli vertrekken. Dit zal volgens VAB dan ook het drukste vertrekweekend zijn voor de Belgen. Ook in Frankrijk verwacht VAB vanaf het weekend van 18 juli pas de grote drukte, temeer omdat de meeste Fransen wachten tot na de nationale feestdag van 14 juli om op vakantie te vertrekken.

Belgen reizen vooral naar buurlanden

Uit de verkoop van de webshop van VAB leidt het bedrijf een bevestiging af van een eerdere vaststelling uit zijn vakantie-enquête: deze zomer scoren de buurlanden sterk als reisdoel. De verkoop van het Duitse milieuvignet én die van de Bip&Go voor de Franse tolpoortjes is verhoudingsgewijs sterk gestegen, terwijl die van Oostenrijk en Zwitserland daalde (die nodig zijn om naar Italië te reizen).

VAB verwacht "zwarte zaterdagen" op 1 en 8 augustus in Frankrijk. Positief is volgens de mobiliteitsclub wel dat de helft van de Vlaamse vakantiegangers aangeeft op voorhand het vertrekmoment te plannen en daarbij rekening te houden met drukke momenten en zwarte zaterdagen. Alarmerend is dan weer dat een op de drie respondenten van de vakantie-enquête aangeeft niet van plan te zijn om onderweg regelmatig te pauzeren en dat tien procent te kennen geeft 's nachts te willen rijden.

