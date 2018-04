VAB en Europ Assistance hadden het deze paasvakantie erg druk met Belgen met pech ADN

13 april 2018

15u30

Bron: Belga 0 Reizen De paasvakantie loopt op zijn einde en het skiseizoen in Europa is zo goed als afgelopen. VAB en Europ Assistance maken een balans op van de skivakantie. Beide bedrijven stellen een stijging vast van het aantal medische en technische interventies. Nog opmerkelijke vaststellingen: veel Belgen trokken op skivakantie met de auto en meer Belgen kozen voor een wintersportvakantie door de goede sneeuwcondities.

VAB-Reisbijstand kende een zeer drukke paasvakantie. In totaal kreeg de VAB-Alarmcentrale 20 procent meer oproepen dan in 2017. VAB-Reisbijstand opende 32 procent meer technische dossiers dan tijdens de paasvakantie vorig jaar. "Opvallend veel Belgen kozen er dus voor om met de auto erop uit te trekken", zegt Joni Junes van VAB.

Populairste bestemming deze paasvakantie was Frankrijk, met 39 procent van het totaal aantal pechgevallen en 40 procent meer pechgevallen dan vorig jaar. Maar ook opvallend veel Belgen kozen voor een uitstapje naar Nederland, want hier moest VAB-Reisbijstand bijna dubbel zoveel tussenbeide komen voor autopech. In Oostenrijk stelde VAB dan weer een daling van 38 procent vast van het aantal pechgevallen.

Lekke banden

Voorts moesten de pechverhelpers van VAB opvallend veel tussenbeide komen voor lekke banden: +19 procent tegenover 2017. VAB roept op om de staat van de banden goed te controleren. De belangrijkste pechproblemen waarvoor VAB-Reisbijstand tussenbeide moest komen, waren de banden, motorproblemen, start- en batterijproblemen, ongevallen en de koppeling en de versnellingsbak.

Hoewel de weersomstandigheden op de wegen gunstig waren, zag ook Europ Assistance het aantal technische interventies in het buitenland aanzienlijk stijgen (+29 procent). "Misschien hebben de stakingen van de Franse spoorwegen sommige Belgen die naar Frankrijk wilden gaan ook aangezet om met de auto te vertrekken in plaats van de trein", zegt Xavier Van Caneghem van Europ Assistance. De top drie van de technische interventies bij Europ Assistance: autopanne, onoplettendheid en ongevallen.

Wintersportongevallen

VAB-Reisbijstand kreeg deze paasvakantie 44 procent meer medische dossiers te verwerken. Opvallend is de stijging van 5 procent van het aantal wintersportongevallen. "Dat komt door de uitzonderlijk goede sneeuwkwaliteit, waardoor meer Belgen ervoor kozen om op wintersport te gaan in plaats van naar de zon te trekken", legt Joni Junes van VAB uit. "Opvallend is ook dat veel Belgen kozen voor de tweede week van de paasvakantie om op wintersport te gaan, terwijl het verlengde paasweekend in de eerste week viel."

De populairste bestemming voor wintersporters in de paasvakantie is Frankrijk omdat daar de hoogst gelegen gebieden zijn en de sneeuwkwaliteit dus gegarandeerd blijft: 48 procent van de wintersportongevallen deden zich voor in Frankrijk. Italië wint aan populariteit als wintersportbestemming, met 40 procent meer ski-ongevallen dan vorig jaar.

Ook Europ Assistance stelde vast dat de skicondities tijdens de paasvakantie over het algemeen goed waren door de overvloedige sneeuwval van de voorbije maanden. Bij het bedrijf steeg het aantal skiongevallen in de Alpen met 5 procent tegenover dezelfde periode van 2017. Ongeveer 13 procent van de ongevallen leidde tot ziekenhuisopnames.

De meeste dossiers opende Europ Assistance in de Franse Alpen (72 procent). Aangezien de schoolvakanties in Frankrijk pas op 8 april begonnen, waren de Belgen talrijk op de Franse pistes gedurende de eerste vakantieweek. In de andere Alpenlanden opende Europ Assistance 10 procent van de skidossiers in Oostenrijk, 12 procent in Italië en 6 procent in Zwitserland.