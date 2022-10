Uw skireis zal er lichtjes anders uitzien: deze maatregelen nemen skigebieden om energiefactuur te drukken

Doodsbange passagiers zien water door cruise­schip stromen

Wanneer ze tijdens een cruise water door de gangen ziet stromen, vreest Adrienne Walk (34) dat ze gaat verdrinken. “Tien minuten lang dacht ik dat we op zee zouden sterven - zo’n moment waarop je leven voorbijflitst voor je ogen”, vertelt de Texaanse uit Austin. “Ik had visioenen waarin we ronddobberen in de oceaan totdat iemand ons komt redden, zoals in ‘Titanic’.”

22 september