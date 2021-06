United Airlines investeert in supersonisch vliegen

Virgin en Rolls-Royce werken aan supersonisch vliegtuig: van Brussel naar New York in anderhalf uur

Supersonische vluchten zijn verboden boven de Verenigde Staten, maar United ziet mogelijkheden in bijvoorbeeld vluchten van Newark, aan de oostkust, naar Londen in drieënhalf uur of naar Frankfurt in vier uur, of van San Francisco (westkust) naar Tokio in zes uur. Daarbij gaat de maatschappij ervan uit dat zakenreizigers grof geld zullen willen neertellen voor de tijdswinst.