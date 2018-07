Unesco voegt diverse sites aan lijst werelderfgoed toe jv

01 juli 2018

15u04

Bron: belga 1 Reizen Het Werelderfgoedcomité van Unesco heeft dit weekeinde sites uit Spanje, Italië en Duitsland aan zijn lijst van werelderfgoed toegevoegd. Eerder deze week had het comité al sites uit Saoedi-Arabië, Kenia, Oman, Japan, India, Iran en Zuid-Korea tot wereldpatrimonium benoemd. Het comité vergadert nog tot 4 juli in Manama, de hoofdstad van Bahrein, waar het zich buigt over een dertigtal "nominaties" voor opname in de gegeerde lijst.

Vanaf vandaag prijkt Spanje 47 keer op de World Heritage Lijst, met de opname van de middeleeuwse stad Medina Azahara. Die stad werd in 940 of 941 gesticht door kalief Abd al-Rahman III als zetel van het nieuwe kalifaat van Cordoba. Lang heeft de stad niet bestaan: in 1010 werd Medina Azahara bij oproer vernield. De enorme ruïnes die overbleven, getuigen echter nog steeds van de eeuwenlange moslimaanwezigheid in Iberië.

Italië is, met de opname van de 20ste eeuwse industriestad Ivrea, aan 54 Unesco-sites toe. Ivrea werd in de jaren tussen 1930 en 1960 opgebouwd als een 'modelgemeenschap' (Movimento Comunità) door Adriano Olivetti, de industrieel wiens bedrijf de bekende tikmachines, rekenmachines en computers maakte. Ivrea geldt als een exemplarisch sociaal project, waarbij economische productie, architectuur, respect voor de mensenrechten en participatieve democratie hand in hand gingen.

Duitsland kon zich verheugen met de opname van de culturele sites Hedeby en Danevirke, zoals de namen al doen vermoeden Viking-kolonies. Hedeby was een nederzetting waar de Vikings aan handel deden, de Danevirke is een systeem van Deense versterkingen. De site, in de deelstaat Sleeswijk-Holstein, werd in 1897 blootgelegd. Duitsland pronkt voortaan met 43 sites, 40 culturele en drie natuurlijke.

Vrijdag waren Saoedi-Arabië, Oman en Kenia aan het feest met de opname in de werelderfgoedlijst van, respectievelijk, de oase al-Ahsa (bekend om zijn palmbomen), de oude stad Qalhat (gesticht omstreeks 1100 na Christus) en de archeologische site Thimlich Ohinga.

Gisteren was er groen licht voor "verborgen" christelijke sites in Japan, het Victoriaanse en Art Deco-gebouwenensemble van Mumbai (het voormalige Bombay) in India, boeddhistische bergkloosters in Zuid-Korea en het archeologische landschap van de regio Fars in Iran.

Frans-Belgische WO1-sites pas in 2021

De Frans-Belgische vraag tot erkenning als werelderfgoed van 'begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten van de Eerste Wereldoorlog' wordt pas in 2021 door het bevoegde comité van Unesco onderzocht. Dat is vernomen bij de vereniging 'Paysages et sites de mémoire de la Grande guerre'. Het uitstel heeft niets te maken met een probleem met het dossier, zei secretaris-generaal Marie-Madeleine Damien van de organisatie, "het is een kwestie van thematiek, omdat het thema van de herinnering nieuw is". Damien verblijft momenteel in Manama, waar het Werelderfgoedcomité nog tot woensdag vergadert.

Het Frans-Belgische initiatief heeft onder andere betrekking op 139 militaire kerkhoven, necropolen en herdenkingsmonumenten als de Menenpoort in Ieper en sites van de slag van Verdun.

Anderzijds liet het Simon Wiesenthal Center, de organisatie die antisemitisme en racisme bestrijdt, in een communiqué weten dat het, nog voor de Unesco haar besluit had genomen, de leden van het Werelderfgoedcomité op de hoogte had gebracht van de "vrees" van het Center, aangezien "op de kerkhoven (van WO I) waar ook tijdens de tweede wereldoorlog is gevochten, ook nazi-moordenaars zijn begraven". Het in de VS gevestigde centrum vreest tevens dat monumenten in de lijst worden opgenomen "die momenteel cult-plaatsen zijn voor neonazi's".