Ultieme recyclage levert deze bijzondere beelden op: cruiseschip doormidden gezaagd om zeereus 15 meter langer te maken HA

25 maart 2018

09u26

Bron: CNN 0 Reizen Waarom een nieuw en groter cruiseschip bouwen, als je een bestaande zeereus doormidden kan zagen om er vervolgens vijftien meter aan toe te voegen?

Dat moet het cruisebedrijf Silversea gedacht hebben, voor het letterlijk het mes zette in zijn luxueuze schip Silver Spirit. Het doel? De lengte van het drijvende hotel opdrijven van 195,8 tot 210,7 meter. Het schip van 36 ton werd in de haven van Palermo uit elkaar gehaald en wordt daar momenteel weer in elkaar gemonteerd. Dat huzarenwerk levert unieke beelden op. Meer dan 500 werknemers steken de handen uit de mouwen om de klus tegen begin mei te klaren.

Renovatie in cijfers

Volgens Silversea is het de eerste keer dat een cruiseschip op dergelijke drastische wijze onder handen wordt genomen. Voor de opmerkelijke renovatie werden 846 ton staal, 110.000 meter kabels en 8.000 meter buizen aangevoerd. Aan het project hangt een prijskaartje van ruim 80 miljoen euro.

Eens de werken voltooid zijn, zal de capaciteit van het gevaarte met ongeveer twaalf procent zijn toegenomen. De extra ruimte moet plaats bieden aan onder andere een gloednieuw restaurant, een wellnessruimte en 34 nieuwe kajuiten.

Van Rome naar Barcelona

De Silver Spirit maakte zijn eerste reis in 2009 en was het grootste luxueuze cruiseschip van Silversea, tot in april van vorig jaar de Silver Muse te water werd gelaten. Over iets meer dan een maand moet de verlengde Silver Spirit weer vaarklaar zijn. Een 7-daagse trip van Civitavecchia (Rome) naar Barcelona staat dan op het programma. Een ticket kost ruim 4.500 euro.