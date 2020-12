Uitzicht op vaccinatie doet reisboekingen voor zomer pieken: “Het kriebelt hard, vooral bij 65-plussers”

Zo’n staycation was eens wat anders, maar flink wat Belgen willen volgende zomer toch graag de vleugels weer wat verder uitslaan dan de Ardennen of onze kust. En dan klinken de persberichten van de farmabedrijven van de voorbije weken als muziek in de oren, zo blijkt. “Er is opnieuw vertrouwen dat reizen weer kan de volgende zomer”, zegt Piet Demeyere, woordvoerder van TUI België. “Twee weekends geleden hebben we grote kortingen gedaan met ‘Black Friday’ - zoals één reis betalen en de tweede persoon gratis - en dat heeft voor een eerste piek gezorgd. Sindsdien houdt de verhoogde vraag aan.” Reisagent Yves Meyers met twee kantoren in Limburg merkt het verschil. “In oktober en de eerste weken van november hebben we nauwelijks één reis verkocht, maar de voorbije dagen was er een stortvloed aan aanvragen voor offertes en ook reservaties. Vooral 65-plussers hebben reiskriebels. Ze verwachten wel dat ze tegen volgende zomer gevaccineerd zijn en dus met gerust gevoel kunnen vertrekken.” Ook luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines ziet weer licht aan het einde van de tunnel. “We zien sinds enkele weken exact dezelfde trend in onze boekingen: vaccinoptimisme”, zegt woordvoerster Maaike Andries. Brussels Airlines ziet voorlopig vooral aantrek voor de toeristische bestemmingen in Spanje, Portugal en Griekenland. “Als dat zo blijft, dan zullen we op die bestemmingen voor extra capaciteit zorgen.”