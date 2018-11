Uitje gepland? NMBS verkoopt dit weekend al zijn tickets aan 5 euro HA

28 november 2018

16u14 6

Zondag vindt in Brussel de klimaatmars plaats. Naar aanleiding daarvan biedt de NMBS vanaf vrijdag een ‘Green Ticket’ aan. Kostprijs? Slechts vijf euro. Ideaal voor wie zondag naar de hoofdstad wil sporen. Maar de actie betekent ook goed nieuws voor wie die dag een uitje heeft gepland. Met het ticket kan immers op het volledige Belgische spoornet worden gereisd.



Een ‘Green Ticket’ is vanaf vrijdag tot en met zondag verkrijgbaar bij de NMBS: aan de loketten, de verkoopautomaten of via de website.