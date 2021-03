Uiteindelijk liefst 25.000 aanmeldingen voor Nederlandse proefvakantie naar Rhodos

OVERZICHT. In deze Europese landen gaan coronacij­fers weer helemaal verkeerde kant uit

8 maart Het leek begin februari even de goede richting uit te gaan met de Europese coronacijfers. Overal waren dalingen te zien in de tabellen en die positieve vibe werd nog versterkt omdat de aangekondigde vaccinatiecampagnes in heel Europa eindelijk uit de startblokken geschoten waren. Maar sinds een drietal weken gaan de curves in enkele landen weer helemaal de verkeerde kant uit. Opvallend: er zijn ook enkele vakantiebestemmingen bij.