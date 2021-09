Uitbater Franse skistations lanceert eigen treinen vanuit Londen

Marc Coucke, meer dan ooit de keizer van het vertier: zo ziet zijn ‘plezier­por­te­feuil­le’ eruit

10 juni De speelvogel in Marc Coucke is helemaal terug. Nog maar pas is hij mede-eigenaar geworden van Walibi en Bellewaerde, of hij kondigde al een groot indoorspeelterrein van 7 miljoen euro in ‘zijn’ Durbuy aan. Plús de oprichting van Padel World: tegen eind dit jaar moeten er minstens 100 veldjes van de hypesport op Couckes naam staan. “Plezier is mijn favoriete sector. Ik doe niets liever dan mensen mooie momenten bezorgen.” Zo zijn ook zijn culinaire plannen in Durbuy al iets concreter.