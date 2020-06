TUI Gesponsorde inhoud Uit je kot met je koters: tips voor de leukste dichtbij-vakantie Aangeboden door TUI

16 juni 2020

Ook al is er de voorbije maanden heel wat veranderd in ons leven, één ding is zeker: samen genieten op vakantie blijft bestaan. En daarvoor hoef je ’t niet ver te zoeken. Want in België en haar buurlanden is heel wat moois te ontdekken. Hoe je zo’n dichtbij-vakantie leuk maakt voor élk gezinslid? Makkelijk, met deze tips!

Jullie hebben je vakantie keihard verdiend, na al die weken in jullie kot! Hoog tijd om even wég te zijn. En vakantie vieren kan overal, ook dicht bij huis. Want België en haar buurlanden zijn prachtig en er is zoveel te ontdekken! Je hoeft bovendien niet urenlang over de snelweg te razen of het luchtruim te doorklieven. Gedaan met de eindeloze herhaling van de vraag ‘Zijn we er bijnaaa?’, die tijdens lange autoritten vanop de achterbank klinkt. Handige bonus: er is geen taalbarrière (tenminste, als je vroeger op school goed opgelet hebt).

Maar hoe maak je zo’n dichtbij-vakantie leuk voor élk gezinslid? Met deze tips vind je de perfecte balans tussen jouw broodnodige rust én een stevige dosis fun voor je kids!

Drie tips voor families met een baby, peuter of kleuter

1) Kies voor een verblijf met minimaal twee ruimtes. Zo kunnen je kinderen apart slapen. Jullie hebben ’s avonds een beetje privacy en ’s morgens wordt niet iedereen op hetzelfde moment wakker. Win-win!

2) Altijd een prima idee: een accommodatie met een zwembad. Perfect voor je kleintje om in te badderen en plonzen, om af te koelen… en om in uitgeput te raken. En als je niet buiten het domein geraakt, kan je je tenminste nog amuseren in het water. Yup, waterpret is onmisbaar voor een spetterende vakantie.

3) Kies een bestemming vlakbij het strand. Zo’n giga-zandbak voor je uk, dat is uren speelplezier verzekerd. En happy kind = happy ouders. De meeste badsteden beschikken bovendien over een wandelpromenade. Ideaal om te gaan uitwaaien, met de buggy of loopfiets erbij. Verfrissing nodig? Dan duik je zo de zee in of geniet je van een ijsje op de dijk.

Hier kan je terecht met je baby en kan jij uitrusten:

Residence Odalys Les Villas De La Baie in Le Crotoy (Frankrijk)

Corsendonk Club Sol Cress in Spa

ibis Styles in Nieuwpoort

Drie tips voor families met kids van 5 tot 10 jaar

1) Kies een accommodatie met entertainment op het domein: geitjes en konijntjes aaien op de kinderboerderij, uren waterpret in een tropisch zwemparadijs, amusement in de speeltuin. Zo hoef je ’t nooit ver te zoeken om er een topdag van te maken.

2) Ga na of er ook buiten het domein iets te beleven valt. Zo vul je makkelijk enkele dagen met uitstapjes! Een knus stadje verkennen, een lokale markt bezoeken… Bij sommige verblijven is zelfs een AttractiePas inbegrepen, waarmee je toegang tot verschillende attractieparken krijgt.

3) Met een bestemming aan het strand scoor je altijd bij je kinderen. Zandkastelen bouwen, papieren bloemen verhandelen, over de golven springen… Zelf kan je volop meedoen of gewoon heerlijk relaxen op je strandlaken. Even genoeg van het zand tussen je tenen? Struin over de dijk, maak een fietstocht, proef verse vis in de Vismijn of ga shoppen in een hippe badstad.

Hier kan je kind zich uitleven en jij uitblazen:

Vakantiepark Dierenbos in Vinkel (Nederland)

Pierre & Vacances Village Belle Dune in Fort-Mahon-Plage (Frankrijk)

ibis Styles in Nieuwpoort



Drie tips voor families met tiener(s)

1) Boek een hotel waar je in de watten gelegd wordt. Denk: roomservice, maaltijden, wasservice … Zo kan jij 100% relaxen. Je bent tenslotte op vakantie.

2) Nodig een vriendje of vriendinnetje uit om mee te gaan. Tieners amuseren zich het liefst met leeftijdsgenootjes op vakantie. Toch liever alleen met je gezin op vakantie? Overweeg dan eens een vakantiepark waar leeftijdsgenoten te vinden zijn. Zo heb je je eigen huisje om je eigen ding te doen terwijl je kinderen zich ondertussen buiten uitleven. Aperitief rustig verder op het terras of lees een boek terwijl je tiener meedoet aan sportieve activiteiten of met zijn of haar vakantievrienden rondhangt bij het zwembad.

3) Kies een bestemming waar je tiener op ontdekking kan gaan en nieuwe dingen kan beleven. Op sportief, creatief of avontuurlijk vlak. Wat denk je bijvoorbeeld van slapen met zicht op de zeeleeuwen of bruine beren in Pairi Daiza? Sowieso een beestachtig leuke vakantie!

Hier amuseert je tiener zich rot en kom jij tot rust:

Pairi Daiza Resort in Brugelette

Hotel De Bonte Wever in Assen (Nederland)

Village De Vacances Cerza Safari Lodge in Hermival Les Vaux (Frankrijk)