Twintigtal touroperators voeren boekingsstop in voor reizen tot 1 april

Op die manier willen de verschillende betrokken touroperatoren de net opgestarte vaccinatiecampagne alle kansen op slagen bieden, "om zo vanaf april 2021 weer vakantiereizen in alle veiligheid en vertrouwen te kunnen laten doorgaan. We willen zo snel mogelijk perspectief kunnen bieden aan de reiziger en weer reisdromen waarmaken. Want van dromen, plannen en boeken raak je niet besmet."



Al eerder geboekte reizen voor maart zullen nog steeds kunnen doorgaan, maar deze touroperators zullen geen nieuwe reizen boeken voor volgende maand.