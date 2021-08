Tweede ‘zwarte zaterdag’ op Europese wegen door vakantieverkeer: vanmiddag meer dan 1.000 kilometer file in Frankrijk

Verscheide­ne regio's in Frankrijk verplich­ten opnieuw dragen van mondmasker in buiten­lucht

27 juli Het dragen van een mondmasker in de buitenlucht is opnieuw verplicht in verscheidene delen van Frankrijk, onder meer aan de westkust. Het opnieuw verstrengen van de maatregelen is ingegeven door het oprukken van de Deltavariant van het coronavirus.