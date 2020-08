Tweede coronagolf doet Belg op vakantie gaan RL

16 augustus 2020

05u18

Bron: Belga 0 Reizen De tweede coronagolf in eigen land heeft de Belg net meer op vakantie doen vertrekken. Dat blijkt uit een analyse van VAB-reisbijstand. Vakantieland bij uitstek was Frankrijk deze zomer. Scandinavië en Oost-Europa lieten we dit jaar links liggen.

In tegenstelling tot wat VAB-Reisbijstand verwachtte, heeft de tweede coronagolf er niet voor gezorgd dat nog meer Belgen gekozen hebben voor een 'staycation'. Het afgelopen weekend, waarop normaal gezien voornamelijk Belgen terugkeren vanop vakantie, zijn er nog een hele hoop Belgen op vakantie vertrokken, zegt VAB. Dat bleek ook duidelijk op de VAB-Alarmcentrale: vorig jaar hadden we het tweede weekend van augustus slechts 14% van de pechvogels op de heenreis, dit jaar was dat 19%, zegt de reisbijstandsorganisatie.

Als God in Frankrijk

De Belg trok dit jaar massaal naar Frankrijk. Dat blijkt uit de statistieken van VAB. Half augustus is 53% van de technische dossiers (pechgevallen) en 33% van de medische dossiers (ziekte en ongevallen) in Frankrijk.

De drukste dag van de zomervakantie was niet zoals voorspeld de eerste 'zwarte zaterdag'. Door een combinatie van factoren werd dit zaterdag 11 juli, met 955 km file, zegt VAB. Die ziet de laatste paar jaren ook dat het tweede weekend van augustus steeds drukker wordt, en dat was dit jaar ook het geval. De tweede 'zwarte zaterdag' was zelfs drukker dan de eerste.

Lees ook: Franse champagneboeren overleven dankzij onze bezoekjes: “Zonder de Vlamingen zou dit jaar al verloren zijn” (+)

Scandinavië en Oost-Europa lieten we dit jaar links liggen. Waar VAB vorige zomer net meer pechgevallen had in Oost-Europa en Scandinavië, ziet het het aantal pechgevallen daar dit jaar net sterk dalen: Kroatië -51%, Slovenië -61%, Denemarken -76% Noorwegen -69% en Zweden -64%, Doordat er in deze landen wel grenscontroles waren, moesten vakantiegangers die toch naar daar trokken wel vaak lang in de file staan.

Ondanks goede voornemens kozen we er toch voor om op zaterdag te rijden deze zomer. Uit de vakantie-enquête die VAB begin juni afnam bleek dat we van plan waren om verspreid op vakantie te vertrekken. Uit de cijfers op de VAB-Alarmcentrale blijkt echter dat er toch heel wat Belgen op zaterdag vertrokken én teruggekeerd zijn: zaterdag was steeds de drukste dag van de week op de VAB-Alarmcentrale met 17% van het totaal aantal oproepen (ten opzichte van 15% vorig jaar).

Het filerecord werd deze zomer overigens niet verbroken. Afgelopen zaterdag stond er op het drukste moment zo'n 820 km file. Dat is meer dan hetzelfde weekend vorig jaar, toen er 720 km file stond. En ook minder dan het record dat dateert van 29 mei 2019, met het verlengd weekend van Hemelvaart, toen stond er 1.340 km file.

