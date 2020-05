Twee weken quarantaine voor reizigers die aankomen in Groot-Brittannië: “Toeristen zullen hun voorzorgen moeten nemen” SVM

22 mei 2020

10u46

Bron: Belga 1 Reizen Reizigers die vanuit het buitenland aankomen in Groot-Brittannië zullen twee weken in quarantaine moeten gaan, kwestie van de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat heeft Brandon Lewis, de Britse minister die bevoegd is voor Noord-Ierland, vandaag gezegd aan Sky News.



"Natuurlijk kunnen Britten die terugkeren thuis in quarantaine gaan, maar toeristen zullen hun voorzorgen moeten nemen", zei Lewis. Er gelden voorlopig geen uitzonderingen voor reizigers die komen uit landen met weinig coronagevallen, verduidelijkte Lewis nog. Volgens de Britse pers komen er boetes van ruim 1.000 pond (1.100 euro) voor wie de quarantaine niet naleeft.

De maatregel zal volgens de Britse minister elke drie weken geëvalueerd worden en moet hand in hand gaan met een geleidelijke versoepeling van de lockdown. Die versoepeling is gepland voor 1 juni, als er vooruitgang geboekt wordt in de strijd tegen het coronavirus.

Eerder deze maand was al duidelijk geworden dat Londen hier plannen voor had. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel zou tijdens de persbriefing in de namiddag meer toelichting geven.

