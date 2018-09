Twee Vlamingen maken jaar lang

wereldreis: op deze prachtige plaatsen kan je het massatoerisme nog

vermijden Redactie/Adventures Like You

06 september 2018

05u30

Bron: Adventures Like You 0 Reizen Stijn en Michiel zijn twee Vlamingen die de wereld rond reizen op zoek naar plaatsen waar je nog écht kan ontsnappen aan massatoerisme. Dit zijn hun zeven favoriete bestemmingen.

"In elk land kan je plaatsen vinden waar rust heerst, al moet je soms wel even zoeken. Daarom spelen we altijd met twee factoren: Een goede voorbereiding en de wil om dingen ter plaatse te ontdekken."

Aan het woord zijn Stijn en Michiel van de reisblog Adventures Like You. "Wij zijn twee frisse dertigers en schrijven over onze avonturen op onze blog Adventures Like You. Wij verkiezen de natuur en het avontuur en willen uit onze comfortzone komen. Laat ons niet op een strandstoel liggen!", zeggen de twee Vlamingen, die hieronder hun zeven favoriete bestemmingen geven waar je kan ontsnappen aan de drukte.

Zweden

Zweden, het land van de meren. Hier heb je weinig last van massatoerisme aangezien het land zo uitgestrekt is. Een echte aanrader hier is om echt ten volle in de natuur te leven.

Zo kan je met een weekje vakantie twee unieke activiteiten combineren. Je kan op verschillende plaatsen een prachtige kanotocht van vier tot vijf dagen maken waarbij je in onbewoond gebied langs brede en smalle rivieren en door grote en kleine meren vaart. Je slaat je tent op waar je een mooi plekje ziet en dan ga je vissen voor het avondeten, dat je klaarmaakt op een kampvuurtje. Puur genieten! Als je vroeg of juist laat op de dag gaat peddelen, kom je ongetwijfeld wilde dieren tegen.

Om het magnifieke Zweden te beleven mag er ook geen berenhut ontbreken aan je vakantie: je brengt de avond en nacht door in zo’n berenhut in een groot bos. Wanneer de avond valt heb je een grote kans om op een veilige manier beren te zien. Wij hebben nu al twee keer mogen overnachten in zo'n hut en hebben telkens een moederbeer met kleintjes gespot! Voor meer info over locaties en dergelijke neem je best een kijkje op onze blog.

Noorwegen

We hebben al vele delen van dit fraai stukje natuur bezocht. Voor deze tip nemen we je mee naar de grootste stad in het hoge noorden, Tromsø. Kom je hier in de herfst tot einde winter dan kan je het magische noorderlicht aanschouwen. Maar zelfs zonder het noorderlicht kom je niet teleurgesteld naar huis want er is veel te doen. Wij bezochten Tromsø in december wanneer je nooit direct zonlicht ziet behalve de schemering tussen negen uur 's morgens en drie uur 's middags.

Deze drie aanraders moet je in deze periode uitproberen:

1. Op zoek naar het noorderlicht. Tromsø is een van de beste plaatsen ter wereld om het dansende licht te spotten, zeker als je er intensief naar op zoek gaat. Blijf uiteraard best een eindje weg van de stad en vermijd die grote tourbus. Op eigen houtje ben je flexibeler en beleef je meer pret met een persoonlijkere ervaring. Voor uitgebreide tips voor je achtervolging en succesvolle fotografie, kijk op onze blog.

2. Walvissen. Van november tot begin februari heb je honderd procent kans om orka’s en bultrugwalvissen te zien in Tromsø, soms zelfs met tientallen bij elkaar. Deze fenomenale dieren kan je vanaf een bootje spotten maar kan ook gerust met een verrekijker vanaf de oever. Het Kaldfjord is niet ver en na even turen kom je zeker wat tegen.

3. Husky sledetocht. Glij tussen de bergen, langs prachtige landschappen en door de kale bossen. Geniet van enkel het geluid van de wind langs je oren en de honden die vol enthousiasme rennen. Met wat geluk kom je zelfs elanden en rendieren tegen.

India

India is een bolster met een blanke pit. De steden zijn druk en vervuild en je komt vaak armoede tegen. Om van Indië te genieten moet je de adembenemende plekjes weten te vinden. Deze drie plaatsen zijn absoluut de moeite om te bezoeken.

1. De Taj Mahal kent iedereen en wordt jaarlijks door miljoenen mensen bezocht. De ideale manier om aan de drukte te ontsnappen is echter aan de overkant van de rivier. Je hebt een magnifiek zicht op het mausoleum en je komt er geen enkele toerist tegen. Hier dus geen inkomgeld of gedrum voor een foto, heerlijk.

2. Niet ver naar het zuiden ligt Orchha, een dorpje met een schat aan cultuur. Je vindt er ontelbaar veel tempels en een fort waar je in je eentje uren kan rondsluimeren terwijl de fantasie op hol slaat in je hoofd. In het hart van het dorp is een grote tempel en als je de jonge bewaker een kleine fooi geeft begeleidt hij jou via een gesloten deur naar het dak van de tempel waar gieren zitten en waar je getrakteerd wordt op een geweldig uitzicht. Een mirakel dat dit dorpje nog niet ontdekt is door de grote stroom toeristen.

3. Trek je bergschoenen aan en vlieg naar het Himalayagebergte in het noorden van het land. Leh (regio Ladakh) ligt op 3500 meter hoogte dus neem de tijd om te acclimatiseren. Verschillende lokale reisbureaus nemen je voor een faire prijs vijf dagen mee de bergen in en voorzien de maaltijden, de tenten en het slaapmateriaal. Tijdens deze prachtige wandeltocht zal je goed moeten zoeken naar andere toeristen. Plan deze trip het beste tijdens onze lente of zomer.

Galapagos

De Galapagoseilanden, Darwin’s speeltuin en lab, zijn iets apart. Je kan de surreële eilanden enkel bereiken via een vlucht vanaf het vasteland van Ecuador. Op het hoofdeiland Isla Santa Cruz is veel te beleven en vind je dus ook veel toeristen. Als tip spendeer je best (nog) wat meer geld en reserveer je een boottocht van een week die je naar de andere eilanden brengt waar je amper toeristen tegenkomt vanwege opgelegde toeristische quota.

Een kleine boot met ongeveer vijftien passagiers maakt het heel persoonlijk en gezellig. De verscheidenheid aan fauna en flora is over de ganse lijn immens. Onder water zie je haaien, tropische vissen en met een beetje geluk walvissen en dolfijnen. Aan land struikel je over de zeehonden, leguanen, de gekste vogels, reuzenschildpadden en zoveel meer. Als je gaat snorkelen komen de nieuwsgierige jonge zeehondjes meteen met je spelen. Deze ‘once in a lifetime’ bestemming is niet te missen voor de dierenfans onder ons.

IJsland

IJsland is een indrukwekkende, ruwe bom natuur. Het toerisme hier is sinds de uitbarsting van de Eyjafjallajökull vertienvoudigd dus je kan je wel aan een toeristische trip verwachten. Toch kan je dit ook grotendeels vermijden. September is de helft rustiger dan de topmaanden juli en augustus. Het weer is nog steeds aangenaam, je vindt overal prachtige herfstkleuren, de campings zijn goedkoper en je hebt al een mooie kans op het noorderlicht. We pikken er voor dit artikel een niet te missen wandeltocht uit. Veel mensen laten deze tocht links liggen omdat hij wat minder gekend is en behoorlijk pittig dus je komt amper wandelaars tegen.

De Fimmvorduhals trekking is een tocht van 25 tot 30km met 1000 hoogtemeters. Ze begint aan de voet van de Skogafoss, de bekendste waterval van IJsland. Je passeert doorheen je tocht een canyon met ontelbare watervallen, uitgestrekte vulkanische landschappen, een vergezicht op de zee achter je, gletsjers en veel meer. Op de top wandel je over de eeuwige sneeuw waarna je de afdaling inzet en in Thorsmork terecht komt. Thorsmork is een ruw gebied in een idyllische vallei dat niet te bereiken is met een gewone auto. Voor ons was dit hét hoogtepunt van IJsland en kwamen we ogen te kort. Enkele passages uit de serie Game of Thrones werden ook hier opgenomen.

USA

Amerika heeft prachtige streken van het oosten tot het westen en van noord tot zuid dus moet je jouw plekjes goed uitkiezen. Wij kozen in de zomer van 2016 voor een tocht van drie weken in de legendarische Mid-West. Deze streek is een populaire bestemming met veel nationale parken en bezienswaardige steden. Zion National Park is een echte must-see en daardoor ook toeristisch. In feite is dit gebied een lange canyon die smal begint en breed uitloopt.

Om even uit de drukte te ontsnappen nemen we je mee naar Angel’s Landing, een gekende maar pittige wandeling in dit park. De trip is best populair maar als je vroeg of laat op de dag komt, ben je er alleen. Mensen met hoogtevrees blijven trouwens beter beneden. Op het laatste stukje van deze klim wandel je op de richel van een steile en hoge rots. Het uitzicht op de top is om stil van te worden. Je kijkt uit tot het smalste deel van de canyon, The Narrows. Ongetwijfeld één van de mooiste uitzichten uit ons leven!

Namibië

Wil je op safari in een land dat politiek stabiel is? Ga dan naar Namibië.

In vele safari-landen valt er buiten de safariparken niet veel te beleven, maar dit geldt niet voor Namibië. Zo vind je er de hoogste woestijn ter wereld (die trouwens knaloranje is), de op één na grootste canyon ter wereld, adembenemende watervallen en ook het populaire Etosha national park hoort thuis op jouw bucketlist.

Om hier de drukte te mijden moet je soms goed zoeken. Voor de grootste kans op wilde dieren moet je bij de schemering van de dag in de aanslag zitten. De beste kans heb je bij de talrijke waterpoelen. Aan de bekendste plassen zal je nooit alleen zijn dus zoek naar een kleiner poeltje dat misschien zelfs niet op de kaart staat. De Goas fountain heeft bijvoorbeeld twee waterpoelen die dicht bij Halali Camp liggen in het midden van het park. Hier heb je heel veel kans om grote kuddes olifanten te zien, aldus de locals.

Met onze lunch mee in de wagen zaten we op de uitkijk tot er na een half uur een kudde van wel 30 olifanten passeerde. Even spelen in het water, wat drinken, wassen, een vriendschappelijk gevecht... Dit schouwspel was fantastisch, en dit terwijl we het toneel helemaal voor onszelf hadden. Het was zo stil dat je de olifanten kon horen drinken met hun slurf. Om het plaatje compleet te maken vergezelden enkele giraffen en zebra’s de kudde. Toen we ’s avonds de plek nog even opnieuw bezochten vonden we opnieuw een kudde olifanten, én opnieuw geen andere toeristen.

Het grootste voordeel van dit park is dat je zelf mag rondrijden en dat het behoorlijk goedkoop is, tegenover landen zoals Kenia of Tanzania waarbij je je blauw betaalt en verplicht met een gids mee moet. Een echte aanrader!

Heb je nog vragen, wil je tips of meer uitleg over een bestemming? Aarzel niet om contact op te nemen.

Volg Michiel en Stijn via hun blog, Instagram of Facebook.