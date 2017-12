Twee jaar cel voor Brit in Dubai nadat cannabis in zijn bloed werd gevonden: "Maar ik rookte joint in Engeland" LB

Bron: Daily Mirror 168 rv Reizen Een Brit die ervan beschuldigd wordt in Dubai wiet te hebben gerookt, vliegt twee jaar de cel in. De 24-jarige Connor Clements houdt vol dat hij in Engeland een joint had gerookt voordat hij naar de Verenigde Arabische Emiraten vertrok. Dat land voert een zerotolerantiebeleid inzake drugs. Drugs in het bloed staat er gelijk aan drugbezit.

Clements sleepte een baantje als ober Dubau in de wacht maar werd aangehouden nadat een test de wiet in zijn bloed aan het licht bracht?. Na een rechtszaak die volgens hem amper een minuut duurde, werd hij tot twee jaar cel veroordeeld. Hij slaapt er op de grond met 24 andere gevangenen die geen woord Engels begrijpen.

Clements is één van de meer dan 200 Britten die het voorbije jaar in de Verenigde Arabische Emiraten werden aangehouden.

Nochtans was hij van plan zijn leven een nieuwe wending te geven nadat hij in Groot-Brittannië niet aan werk raakte. Nu is zijn leven "een echte nachtmerrie" geworden nadat zijn werkgever hem een medische test oplegde waaruit bleek dat er sporen van cannabis in zijn bloed zaten.

Nieuwe wending in leven

"Ze beweren dat ik hier wiet heb gerookt, maar dat deed ik thuis. In Engeland rookte ik veel wiet. Ik kwam naar hier om daar mee te breken. Ik zag het als een kans om mijn leven te veranderen, maar het is een nachtmerrie geworden".

"Ik was ten einde raad in Engeland. Mijn zus woont hier en ik kreeg de kans mijn leven een wending te geven. Ik heb hier geen misdrijf begaan".

Clements beweert dat hij niet de kans kreeg zich te verweren in de rechtszaal. Na weken in de cel is hij nu op borgtocht vrij in afwachting van de uitspraak in beroep. Hij heeft zijn paspoort moeten afgeven en nu vreest hij dat hij twee kerstmissen op rij in de cel zal moeten doorbrengen. "De gevangenis hier is vreselijk. Ik zat in een cel met 25 mensen en moest op de vloer slapen. Ik spreek geen Arabisch en niemand sprak Engels. Het was de hel, daar wil ik niet weer naartoe".

Het Britse buitenlandministerie verklaart dat het de man bijstaat.