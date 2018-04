Twee Belgen op de vijf houden rekening met risico op terreuraanslag bij keuze vakantiebestemming kg

05 april 2018

16u53

Bron: Belga 0 Reizen Bijna de helft van de Belgen kiezen bewust voor een vakantiebestemming waar het risico op terreur klein is. Dat wordt duidelijk uit een enquête van Test-Aankoop waaraan 4.800 Belgen deelnamen. Frankrijk is de populairste bestemming, zo blijkt.

Hoe kies jij je vakantiebestemming? Op basis van de kilometers witte stranden of het aantal culturele bezienswaardigheden? Maar liefst twee Belgen op de vijf houdt rekening met nog een andere factor: het gevaar op terroristische aanslagen.

"Een indrukwekkend cijfer waar de toeristische sector ongetwijfeld de gevolgen van voelt", aldus Test-Aankoop. Bestemming Frankrijk lijkt qua risico laag te scoren: 22 procent van de Belgen zegt daarnaartoe te trekken, wat het de populairste vakantiebestemming maakt.

Online informatie

Daarnaast blijkt uit de enquête van Test-Aankoop dat reizigers steeds meer informatie op internet verzamelen. In België wordt in de eerste plaats naar de websites van de touroperators gekeken, maar ook Booking.com is erg in trek, gevolgd door Tripadvisor.

Een op de vijf ondervraagden kijkt regelmatig ook op reisblogs. De hoogste tevredenheid over websites is met een score van 82 procent voor Lonely Planet, die echter slechts door 2 procent geraadpleegd wordt, gevolgd door Wikipedia en Booking.com (beiden 80 procent).

'Google Flights' (85 procent) is het populairst onder de websites die de kost van vluchten, hotels, huurauto's en dergelijke vergelijken. Belgen zijn het meest tevreden over boekingssite Booking.com (83 procent). Tot slot staan Van derValk en de Rio Hotels (84 procent) bovenaan bij de hotels en is Carolus de populairste touroperator (83 procent).