TUI werft robot aan kv

25 september 2018

19u22 0 Reizen Touroperator TUI heeft voortaan een "humanoïde" robot in dienst. Robotassistent Pepper 2E zal deel uitmaken van het nieuwe team Data Analytics. TUI is daarmee naar eigen zeggen het eerste reisbedrijf ter wereld dat robotica op deze manier incorporeert.

Pepper 2E werkt voornamelijk in de TUI-kantoren in Stockholm. De robotassistent moet inspireren tot innovatie en helpt bezoekers, collega's en externe klanten aan informatie bij vragen en problemen. "Medewerkers zoals Pepper 2E zullen onze teams ondersteunen en ons een indruk geven van hoe het werk van de toekomst eruit zou kunnen zien. Het inhuren van Pepper 2E staat voor nieuwsgierigheid naar de toekomst en openheid voor nieuwe technologieën", zegt Elke Eller, HR-directeur van de TUI Group en lid van de Raad van Bestuur.

Als echte TUI-medewerker zal Pepper 2E de gebruikelijke stappen van een nieuwe medewerker doorlopen. Hij rapporteert aan een manager en is lid van een team dat hem dagelijkse taken zal toebedelen. Pepper zal de eerste paar maanden overal op de werkvloer verschijnen om het bedrijf en zijn nieuwe menselijke collega's te leren kennen. Hij krijgt net als elke andere TUI-medewerker een evaluatie.

In België werkt eenzelfde Pepper al een tijdje op de luchthaven van Oostende, waar hij de reizigers in hun taal uitleg geeft over hun instapkaart en de verdere stappen om tot aan de gate te geraken.