TUI-vlucht uit Charleroi op weg naar Egypte moet noodlanding maken in München ADN

21 oktober 2019

12u21

Bron: Belga 1 Reizen Een TUI-vlucht van Charleroi naar het Egyptische Sharm el-Sheikh heeft deze voormiddag een noodlanding moeten maken in München. Dat meldt de Gazet van Antwerpen en wordt bevestigd door TUI.

Volgens TUI-woordvoerder Piet Demeyere was er een rookmelding en besliste de piloot om daarom het toestel aan de grond te zetten.

"Er was zeker geen paniek aan boord. Veel personen zullen het waarschijnlijk zelfs niet gemerkt hebben", aldus Demeyere, die benadrukt dat er van brand geen sprake was.



Rond deze tijd vertrekt een vliegtuig vanuit België om de gestrande passagiers in München op te pikken. Verwacht wordt dat ze om 19.15 uur aankomen in Sharm el-Sheikh. Over de oorzaak van de rookmelding is voorlopig niets bekend.