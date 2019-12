TUI noteert forse stijging van pakketreizen in kerstvakantie: naar deze landen reizen we het liefst TMA

17 december 2019

12u26

Bron: Belga 1 Reizen Touroperator TUI heeft het aantal Belgen die een pakketreis boekten voor deze kerstvakantie met 22 procent zien toenemen, tot het hoogste aantal van de voorbije vijf jaar. Volgens TUI-woordvoerder Piet Demeyere is de stijging niet te verklaren door het wegvallen van concurrent Thomas Cook. "Dit zal wel een extra duwtje gegeven hebben, maar de grote stijging van de boekingen werd al vastgesteld nog voor Thomas Cook de boeken neerlegde."

De belangrijkste reden voor de toename is volgens Demeyere dat mensen meer geneigd zijn om korte vakanties te boeken en frequenter op reis te gaan. "We merken een nieuwe nood om er een paar keer per jaar tussenuit te kunnen zijn."



Spanje blijft deze kerstvakantie veruit het populairste vakantieland, maar de niet-Europese bestemmingen tekenen de grootste groei op. Ook verre bestemmingen zetten hun opmars verder. Zowat 28 procent van het aantal reizigers dat een vliegreis boekte, kiest voor de gegarandeerd warme temperaturen en de exotische sfeer van een verre bestemming. De Caraïben zijn met ruime voorsprong de meest populaire regio. De Dominicaanse Republiek, prijsgunstige bestemming bij uitstek, blijft koploper, direct gevolgd door Mexico dat deze kerstvakantie 40 procent meer reizigers aanspreekt dan vorig jaar.

Op korte vliegafstand is Tunesië de grote winnaar met een stijging van 66 procent ten opzichte van 2018. Ook Turkije stijgt met bijna 50 procent. Op middellange vliegafstand (minder dan 6 uur) haalt Egypte nieuwe records met een stijging van 48 procent. Vakantieregio Hurghada gaat er zelfs 70 procent op vooruit en Sharm El Sheikh staat 38 procent in de plus.

Spanje blijft onbedreigd het belangrijkste vakantieland. Zowel de Spaanse costa's als de Canarische Eilanden ontvangen deze kerst gemiddeld 22 procent meer vakantiegangers. Skivakanties zitten door de grote sneeuwhoeveelheden van de laatste 2 jaar volgens TUI ook meer dan ooit in de lift.

Barcelona uit top 5

Bij de citytrips wijzigt de top 5. Londen (plaats 1) en Parijs (plaats 2) blijven hun positie verdedigen, maar de 3 zuiderse steden Barcelona, Rome en Lissabon moeten andere steden laten voorgaan. Berlijn, Praag en Amsterdam komen voor het eerst in de top 5 terecht.