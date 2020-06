TUI-klanten kunnen kiezen tussen voucher of terugbetaling bij geannuleerde vlucht HAA

15 juni 2020

10u04

Bron: Belga 6 Reizen Klanten van TUI die als gevolg van de coronacrisis hun vlucht geannuleerd zien of zagen, krijgen voortaan de keuze tussen een voucher of een terugbetaling. Dat meldt de reisorganisatie. De keuzemogelijkheid geldt wel alleen voor klanten die enkel een vliegtuigticket kochten. Wie een pakketreis boekte, blijft een voucher ontvangen.

Tot hiertoe bood TUI standaard een voucher aan die een jaar geldig is, waarna TUI de klant terugbetaalt indien de voucher niet is gebruikt voor de betaling van een andere vlucht. Voortaan zullen ticket-only-klanten er echter ook voor kunnen kiezen om de prijs van hun ticket terugbetaald te krijgen.

Klanten die sinds het begin van de coronacrisis al een dergelijke ticket-only-voucher van TUI kregen, zullen deze retroactief kunnen inruilen voor een terugbetaling in geld, luidt het.



De reisorganisator belooft om uitgebreid te communiceren van zodra de aanvragen tot terugbetaling kunnen worden ingediend, wat vermoedelijk over enkele weken het geval zal zijn. Tot dan wordt aan de klanten gevraagd om even geduld uit te oefenen, zodat voorrang kan worden gegeven aan de dossiers van klanten die op korte termijn op vakantie vertrekken.

Onderzoek

Vorige week was ophef ontstaan over luchtvaartmaatschappijen die plots vluchten annuleren. Getroffen klanten - onder andere van TUI - bleven achter met vouchers waarmee ze pas weken later konden omboeken naar bovendien veel duurdere vluchten. Federaal minister van Economie en Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) liet de Economische Inspectie een onderzoek starten naar de praktijken.

Niet veel later volgden excuses van de reisorganisatie zelf. “Nooit is het onze intentie geweest om klanten meer te doen betalen voor een reis, die buiten hun wil om is gewijzigd”, klonk het onder meer in een persbericht.

