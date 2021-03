TUI fly vliegt vanaf 20 april weer vanuit Antwerpen

Dertien EU-landen stemmen violen over coronacer­ti­fi­caat om veilig te reizen

29 maart Op initiatief van Oostenrijk hebben dertien Europese lidstaten maandag besproken welke gemeenschappelijke prioriteiten zij naar voren willen schuiven bij de ontwikkeling van het digitaal groen certificaat, het coronapasje dat veilig reizen in de EU mogelijk moet maken. “Het zou in elke luchthaven en in elk hotel in Europa geldig moeten zijn en gelezen kunnen worden”, zei minister van Toerisme Elisabeth Köstinger na afloop van de vergadering.