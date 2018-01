TUI fly neemt nieuwste Boeing-vliegtuig in dienst IB

30 januari 2018

01u00

De Belgische en de Nederlandse luchtvaartmaatschappij van de toerismegroep TUI werken steeds nauwer samen. Vanaf april zullen ook de piloten onderling uitwisselbaar zijn, zegt Gunther Hofman, managing director van TUI fly Benelux. Van een fusie is geen sprake.

Nauwere samenwerking tussen de verschillende luchtvaartmaatschappijen van TUI Group is al langer aan de gang. Zo herbergt België het kenniscentrum voor de kleinere toestellen, terwijl het kenniscentrum voor de langeafstandsvliegtuigen in Groot-Brittannië is gesitueerd. En TUI fly (België) en TUI fly Netherlands delen bijvoorbeeld één operationeel controlecentrum.

Vanaf april gaat de samenwerking een stap verder. Belgische piloten zullen dan kunnen vliegen met Nederlandse TUI-vliegtuigen en omgekeerd. "We hebben van de overheden gedaan gekregen dat ze de pilotencriteria van het andere land erkennen", zei Hofman in Seattle, waar de TUI Group vandaag het eerste van zeventig bestelde Boeing 737 MAX-vliegtuigen in ontvangst nam.

Meer flexibiliteit

Volgens de managing director geeft de pilotenuitwisseling TUI Benelux meer flexibiliteit. "In plaats van twee aparte vloten, krijgen we een gezamenlijke, grotere vloot. Daardoor kunnen we sneller schakelen tussen vliegtuigen en piloten, bijvoorbeeld indien er ergens problemen zijn", klinkt het. "Dat is belangrijk in tijden dat er meer compensaties worden uitgekeerd."

Het is niet de bedoeling de twee maatschappijen te fusioneren. "We behouden de vlieglicenties (AOC's) in elk land", aldus nog Hofman. Dat is nodig omdat aan die licenties bepaalde vluchtrechten en slots verbonden zijn. Met een Belgische AOC kan je bijvoorbeeld niet vanuit Amsterdam naar eender waar vliegen.

Het vandaag ontvangen 737 MAX-vliegtuig komt in de vloot van de Belgische TUI-luchtvaartmaatschappij, TUI fly.

In totaal dertig van de zeventig bestelde toestellen zijn bestemd voor de Benelux.