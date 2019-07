TUI fly gaat strenger toezien op bagageregels ttr

22 juli 2019

18u52

Bron: belga 4 Reizen De luchtvaartmaatschappij TUI fly gaat er strenger op toezien dat reizigers de regels rond handbagage wel effectief naleven. "Het toezicht op die normen voor handbagage wordt aan de check-inbalie niet steeds strikt uitgeoefend. Daardoor wagen veel passagiers een gokje en brengen ze grotere of zwaardere handbagage mee", klinkt het. "Als te veel passagiers deze redenering volgen, ontstaat echter plaatsgebrek aan boord."

Elke TUI fly-passagier heeft recht op één stuk handbagage dat maximaal 10 kilo weegt en niet groter mag zijn dan 55 op 40 op 20 centimeter. "Steeds meer passagiers reizen met handbagage die de officiële normen qua afmetingen en gewicht overschrijdt", zegt de luchtvaartmaatschappij echter. "Door de beperkte ruimte voor handbagage aan boord is het op vele vluchten een haast onmogelijke opdracht om al die bagage veilig op te bergen."

Omdat reizigers vaak te grote bagagestukken mee aan boord nemen, moet TUI fly ook steeds vaker een deel van de handbagage noodgedwongen in het laadruim laden. "Vaak tot ontevredenheid van de betrokken reizigers", klinkt het. "Het daaruit volgende nodeloze tijdverlies is evenmin aangenaam voor de andere passagiers en houdt zelfs een risico op vertraging in."

Om het boarden van het vliegtuig vlotter te laten verlopen, gaat TUI fly voortaan steeds controles uitvoeren aan de check-inbalie. De maatschappij lanceert daarnaast een bewustmakingscampagne bij haar reizigers.