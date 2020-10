TUI annuleert pakketreizen naar Tenerife (maar blijft dan toch vliegen) Marc Coppens

08 oktober 2020

10u22 30 Reizen Reisorganisator TUI heeft zonet beslist om te blijven vliegen op Tenerife dat van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies heeft gekregen. Pakketreizen (vlucht + hotel) worden wel geannuleerd. “Wie momenteel op Tenerife verblijft met vlucht en hotel wordt wel nog terug gevlogen”, verzekert woordvoerster Sarah Saucin. Wie vanaf vrijdag naar Tenerife vliegt, heeft geen 100% garantie meer van een terugvlucht omdat het eiland rood staat ingekleurd.

Elk jaar trekken 220.000 landgenoten op vakantie naar Tenerife, het Canarische eiland dat in de zomer én winter populair is als vakantiebestemming. “Momenteel verblijven er 3.000 Belgen met een pakketreis op het eiland”, zegt Saucin. “We zijn wettelijk verplicht om hen terug te vliegen en dat zal ook gebeuren op de geplande data. Pakketreizen naar Tenerife zijn vanaf morgen niet meer mogelijk. Wie er al een had geboekt, krijgt een ander voorstel of kan kosteloos annuleren. We krijgen echter enorm veel vragen om te blijven vliegen naar Tenerife en dus blijven we vier keer per week naar het Canarische eiland vliegen. Voor het verblijf moeten die klanten dan wel zelf instaan.”

Wie vliegen op Tenerife niet vertrouwt, heeft straks wel een interessant alternatief. TUI was gestopt met vliegen naar Lanzarote, maar vanaf morgen kleurt dat Canarische eiland opnieuw oranje. “Vanaf 21 oktober vliegen we daarom opnieuw naar Lanzarote”, zegt Saucin. “Er kunnen dan ook volledige pakketreizen worden geboekt.”

Ondertussen worden hoteluitbaters in Tenerife overstelpt met annulaties. De Vlaamse Nele baat een hotel uit in het zuiden van Tenerife. Code rood is een ramp voor de winter vertelt ze.

Bekijk hier het gesprek met Nele vanuit Tenerife

