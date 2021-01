Trekpaard sleept skiërs naar boven nu lift door corona gesloten is

Studie: “Reisbeper­kin­gen zijn vooral doeltref­fend bij begin van pandemie”

8 december Reisbeperkingen zijn het meest doeltreffend als ze in het begin van de pandemie opgelegd worden. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift ‘The Lancet’. In het begin van de coronapandemie hadden landen wereldwijd reisbeperkingen uitgevaardigd tot eind april om de verspreiding van het coronavirus te beperken.