Treinreizigers woedend over reserveringsplicht op treinen tussen België en Nederland: "Reizen wordt duurder en minder flexibel”

Nederlandse reizigersorganisaties zijn tegen het plan, en vinden dat NS en NMBS een internationale treinreis ontmoedigen door de trein van en naar Brussel duurder te maken. Treinendeskundige Hildebrand van Kuijeren, oprichter en hoofdredacteur van de site Treinreiziger.nl, noemt de kritiek van consumentenorganisaties terecht. “Zo wordt de trein juist minder aantrekkelijk.” Ook de Belgische TreinTramBus reageert negatief: “Reizen van Nederland naar België wordt deze zomer duurder en minder flexibel.”

NMBS en NS benadrukken dat de maatregelen in het belang van de reizigers zijn genomen. “Zo willen we mensen aansporen om een goedkoper ticket te kopen op een rustig moment, waardoor de drukte meer gespreid wordt. We verwachtten dat deze maatregel bijdraagt aan de zitplaatskans, het comfort en de (sociale) veiligheid.”

Volgens een woordvoerder van NS is het ook niet zo dat er een maximum aan Early Bird-tickets is, maar worden de goedkopere en duurdere tickets op een andere manier over de dag verspreid. Zo worden de tickets rond de drukste momenten, zoals de spits, duurder.

De drukte op internationale treinen neemt enorm toe, ziet NS. “Ten opzichte van 2019 is er een groei van 6 procent. Terwijl we op de binnenlandse treinen nog niet eens op het niveau van voor corona zijn.” De capaciteit van internationale treinen groeit echter niet even snel mee en daarom is het vaak druk aan boord in de piek van de zomer.

Reizigers met een Early Bird-ticket die een plek moeten reserveren in de trein mogen bij uitval of verstoringen de volgende trein pakken. De binding aan een specifieke trein vervalt dan. Overigens verandert er voor binnenlandse reizigers, die de Beneluxtrein nemen van en naar Brussel, Mechelen of Antwerpen bijvoorbeeld, niets. “Die kunnen om het even welke trein pakken voor binnenlandse reizen”, klinkt het.

Poll Trein op voorhand reserveren voor een tripje naar Nederland Ja, goed idee

Neen, slecht idee

Geen mening Trein op voorhand reserveren voor een tripje naar Nederland Ja, goed idee (20%)

Neen, slecht idee (76%)

Geen mening (4%)