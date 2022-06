Treinreis naar Wenen verandert in nachtmerrie voor koppel uit Waterloo: defect, vertragingen en fikse boete bovenop

Om in alle rust van hun trip te kunnen genieten, boekten ze eersteklastickets bij Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn. Ze namen de Intercity-Express (ICE), de snelste trein uit de vloot, maar zouden ook dan nog meer dan tien uur onderweg zijn. In Keulen ging het echter een eerste keer mis.

Daar stopte de trein plots door een “technisch defect”. Wat volgde, was pure chaos. “Noch het treinpersoneel, noch het personeel in het station kon ons zeggen hoe we onze reis verder moesten zetten”, aldus Katja.

Overvol

Ze besloten gewoon de eerstvolgende trein richting Wenen te nemen, maar moesten als ze eenmaal aan boord waren weer uitstappen, omdat het voertuig overvol zat. Met de volgende trein konden ze wél mee, maar ze hadden geen vaste plaats en moesten regelmatig hun plek afstaan of zelfs rechtstaan. Frédéric ging op zeker moment in een lege kindercoupé zitten, maar werd daar weggejaagd door de conductrice. Uiteindelijk kwamen ze met 2,5 uur vertraging aan in Wenen. Na een rit van dertien uur, mét mondmasker op.

De terugrit zou echter nog erger worden. De trein tussen Wenen en Frankfurt had 50 minuten vertraging, waardoor Frédéric - die terugreisde met hun vier vrienden, zijn vrouw bleef in Wenen - zijn verbinding met Brussel miste. Een vriendelijke treinbegeleider bedacht echter een manier waarop hij en zijn vrienden hun vertraging konden beperken tot één uur: rij door naar Keulen, stap daar over op de Thalys-hogesnelheidstrein richting Parijs en stap af bij de tussenstop in Brussel-Zuid.

Daarbij zag de man echter over het hoofd dat tickets van Deutsche Bahn niet geldig zijn op de Thalys. Op de hogesnelheidstrein kreeg Frédéric dan ook te horen dat hij eigenlijk niet op de trein hoorde te zitten. Resultaat: hij en zijn vier metgezellen moesten het tarief betalen voor zwartrijders en dat kostte hen 455 euro.

Compensatie

Terug thuis begon de strijd om een compensatie voor het geleden leed. Het koppel bracht uren door aan de telefoon en moest keer op keer het verhaal opnieuw doen aan een andere medewerker. Reden: er bestond geen “procedure” voor hun specifieke klacht en ze kon niet ingevoerd worden “in het systeem”.

Katja en Frédéric vroegen 50 procent terugbetaling voor de rit van Brussel naar Wenen, 25 procent voor de rit van Wenen naar Brussel en een restitutie van de 455 euro van de Thalys. Uiteindelijk kregen ze een voucher aangeboden van 150 euro. Pas nadat Frédéric zijn verhaal deed in de Duitse krant ‘Bild’, kregen ze de belofte dat de spoormaatschappij alle kosten geleidelijk aan zou terugbetalen. “Dinsdag hebben we de laatste schijf teruggestort gekregen, de 455 euro van de Thalys”, vertelt hij nog aan HLN.

Het koppel uit Waterloo zal Deutsche Bahn in elk geval niet terugzien. “Niet te geloven dat een groot bedrijf zijn klanten op deze manier behandelt. Deze spoormaatschappij brengt Duitsland in verlegenheid”, klinkt het nog.