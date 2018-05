Transavia-toestel moet landen vanwege acht doodzieke passagiers Ton Voermans

13 mei 2018

13u11

Bron: AD.nl 0 Reizen Een toestel van Transavia dat onderweg was van Schiphol naar Antalya is vanochtend in Wenen geland nadat passagiers doodziek werden van 'een vreemde lucht'. Ze vielen flauw en voelden zich daarna erg beroerd. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Vlucht HV163 vertrok om 6 uur vanaf Schiphol. Na een uurtje informeerde het cabinepersoneel of er een dokter aan boord was, omdat steeds meer passagiers flauwvielen en zich daarna doodziek voelden. Acht volwassen vakantiegangers die op verschillende plaatsen in het vliegtuig zaten, waren zo beroerd dat de gezagvoerder zich genoodzaakt zag in Wenen te landen. Een passagier was zelfs zo ziek dat hij in het gangpad moest liggen.

Om 7:50 uur landde het vliegtuig in Wenen. Iedereen moest het toestel verlaten. De acht onwel geworden passagiers werden op de luchthaven onderzocht waarna besloten werd dat twee van hen beter in het ziekenhuis geholpen konden worden.

Vreemde lucht

Mogelijk was er iets in het aircosysteem van het bewuste vliegtuig waardoor de mensen ziek werden. Passagiers meldden dat ze 'een vreemde lucht roken' toen de mensen onwel werden.

Uit voorzorg heeft Transavia een ander toestel naar Wenen gestuurd om de gestrande passagiers alsnog naar Turkije te vliegen. Daar komen zij later deze middag aan. Het ziekmakende toestel wordt eerst minutieus onderzocht voor het weer mag vliegen.

Transavia wil niet zeggen waar de onwel geworden reizigers last van hadden. Van de toestand van de twee mensen die naar het ziekenhuis zijn gebracht, is evenmin iets bekend.

Hoi! het klopt inderdaad dat er een noodlanding is geweest. We zorgen ervoor dat iedereen zo snel mogelijk op hun bestemming aan gaan komen. Inhoudelijk kan ik inverband met privacy geen details delen. Mijn excuses voor het ongemak.Groetjes, Jonas Transavia(@ transavia) link