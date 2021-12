Transavia landt op Brussels Airport

Transavia, lagekostendochter van de groep Air France-KLM, keek in 2019 al eens naar de luchthaven van Zaventem voor het opzetten van een basis, maar die plannen werden on hold gezet wegens het coronavirus. In september zei Transavia dat het dossier weer opgepakt was.

De kogel is nu door de kerk. Vanaf donderdag biedt Transavia wintersportvluchten aan naar Innsbruck in Oostenrijk. Tijdens de zomer zal de maatschappij één vliegtuig stationeren op Brussels Airport, voor vluchten naar Alicante en Ibiza in Spanje, Heraklion-Kreta in Griekenland en Faro in Portugal.

“Onze vluchten vanaf Brussels Airport versterken onze positie in de Nederlandse en Belgische markt”, zegt Marcel de Nooijer, de algemeen directeur van Transavia, in een persbericht.

Brussel wordt de achtste basis van Transavia, naast Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven in Nederland, en Parijs, Montpellier, Nantes en Lyon in Frankrijk. De Nederlandse budgetvlieger vervoert naar eigen zeggen ruim 20 miljoen passagiers per jaar.