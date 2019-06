Weekendtrips Gesponsorde inhoud Trainen? Treinen! 5 sportieve locaties op wandelafstand van een station. Aangeboden door NMBS

26 juni 2019

08u00 0 Reizen Ideaal voor sportfanaten en actievelingen groot én klein: op deze locaties kan je een gezellig dagje uit combineren met flink wat sportieve uitdagingen, allemaal op een boogscheut (pun intended) van een station.

Halte Hofstade: Sport Vlaanderen Hofstade

Het domein van Sport Vlaanderen Hofstade is gelegen in een natuurgebied van maar liefst 172 ha, en dus bij uitstek geschikt om te lopen, wandelen en fietsen. Maar wie graag zijn kunnen test in andere buitensporten is hier ook aan het goede adres: een boogschietstand, een Finse looppiste, een klimmuur en een hoogtouwenparcours zijn maar enkele voorbeelden van de activiteiten waarvoor je hier terecht kan. En dan zouden we de zwemvijver nog bijna vergeten!

https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-hofstade/algemene-info/

Halte Oud-Heverlee: Sportief varen op de Dijle

Zit je liever op je eentje in een kayak, of met vrienden in een kano? Deins je er niet voor terug om je eigen vlot te sjorren, of ben je een echte SUP-fan (Standing Up Peddling)? Wat je ook verkiest, bij Leuven Floats kan je elke zaterdag en zondag terecht voor een onvergetelijke vaartocht doorheen de prachtige Dijlevallei. Aanrader!

https://leuvenfloats.leuvenleisure.com

Halte Mechelen-Nekkerspoel: Indoor boulderplezier bij KlimKaffee

Jong, oud, beginner of gevorderde, iedereen die graag met handen en voeten tegen een muur opklimt kan zich uitleven op het indoor boulderparcours van KlimKaffee. De routes van de klimmuur zijn opgedeeld in duidelijke gradaties zodat iedereen meteen weet waar hij aan toe is.

Ook leuk: op dezelfde site bevindt zich ook skatepark Perron M, the place to be voor skaters en bikers!

https://klimkaffee.be

Halte Leuven: Provinciaal Domein Kessel-Lo

Oriëntatielopen, geo-caching, petanquen, minigolfen of skaten… Wie niet graag stil zit op een vrije dag vindt in het provinciaal Domein van Kessel-Lo vast en zeker zijn gading. Voor jongere kinderen is er ook een ploeterbad, een waterspeeltuin, een vijver met trapbootjes en natuurlijk een onweerstaanbare speeltuin. Het ideale uitje voor de hele familie dus!

https://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/provinciedomeinen/kessello/attracties-en-recreatiemogelijkheden/index.jsp#paragraph3

Halte Wetteren: Sport- en recreatiedomein De Warande

Zin in een zomerse plons? Wat zou je dan denken van twee openluchtzwembaden, een waterglijbanencomplex, een binnenzwembad, een beachvolleyterrein en nog tal van andere sportmogelijkheden? In De Warande in Wetteren vind je het allemaal. Dus, snel die zwemspullen in pakken en de trein op!

https://www.dewarandewetteren.be

Je weekend begint al in de trein.

Meer leuke reisideeën vind je op xxxxxxxxx.

Wist je dat je tot 50% goedkoper kan reizen in het weekend? Meer info vind je hier.