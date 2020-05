Touroperators zien enthousiasme voor reizen weer stijgen: “We zien verschil met tien dagen geleden” SVM

29 mei 2020

18u54

Bron: Belga 0 Reizen Nu de zomer voor de deur staat, zien touroperators Sunweb, TUI en reisorganisatie Wamos (Neckermann) sinds enkele dagen weer meer enthousiasme voor vakantieboekingen. Sunweb ziet geleidelijk meer boekingen binnenlopen, voornamelijk voor na de zomer. TUI noteert een stijging in het aantal omboekingen naar augustus of september. Toch wachten de meeste klanten nog op een besluit voor de toeristische sector door de Nationale Veiligheidsraad van woensdag.

"We zien geleidelijk dat er meer wordt geboekt tegenover tien dagen geleden", zegt Sunweb-woordvoerder Tim Van den Bergh. Vooral de wintersportvakanties en zelfs boekingen voor de zomer van 2021 doen het goed. Voor deze zomer is de periode na half juli populair.

Ook bij Neckermann, dat intussen onder de Spaanse groep Wamos valt, zien ze sinds maandag een toename van het aantal oproepen, mails en chats. "Het is stukken drukker geworden. Mensen willen zich vooral informeren en stellen de vraag of hun vakantie nog doorgaat of niet", zegt woordvoerster Leen Segers. "Je voelt dat de twee belangrijkste zomermaanden voor de deur staan.”

Autovakanties

Toch hebben de reizigers meestal nog een afwachtende houding. Nieuwe boekingen voor deze zomer gaan meestal over autovakanties met een vakantiewoning. Anderzijds worden ook al reizen geboekt voor de herfstvakantie en de komende winterperiode.

Touroperator TUI ziet dan weer een stijging in het aantal omgeboekte vakanties. Die worden dan meestal omgeboekt naar augustus of september, klinkt het.

